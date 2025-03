Per Luvumbo tre settimane di stop 

Doppia seduta di allenamento ieri ad Assemini, dove il Cagliari è in ritiro da martedì in vista della sfida do domani sera con il Genoa. Non ci sarà Luvumbo: gli esami hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra, arrivederci a fine mese. Intanto, la Lega Serie A ha comunicato una variazione di orario della gara della 29ª giornata tra Roma e Cagliari, in programma domenica 16 marzo all’Olimpico: per la concomitanza con la maratona di Roma, si giocherà alle 16 e non alle 15 come previsto inizialmente.

Coppa Primavera

Mercoledì 12 al Crai Sport Center di Assemini alle 15, il Cagliari Primavera giocherà la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Nel richiedere sostegno da parte dei propri tifosi, la società rossoblù ha aperto la vendita dei biglietti: Tribuna intero 5 euro, promo abbonati 3 euro, in piedi intero 3 euro, promo abbonati 1 euro. (e.p.)

