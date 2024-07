Per Luvumbo è l’anno della svolta  

Assemini. Quattro gol e sei assist al debutto, la Serie A se l’è presa di prepotenza. Ma a lasciare il segno è stata soprattutto l’esplosività, il modo in cui riusciva a cambiare l’inerzia di partite che sembravano segnate. «Ci ha tenuto a galla quando eravamo in difficoltà, all’inizio del campionato», ripeteva spesso Claudio Ranieri, che ha avuto un ruolo decisivo nella sua crescita, sia dal punto di vista tattico che caratteriale. Oggi Zito Luvumbo non è soltanto un talento con un potenziale esagerato, è diventato un giocatore a tutti gli effetti. Sempre spavaldo ma più concreto. Sa quanto vale, ma soprattutto sa mettere a disposizione della squadra le sue qualità. Gli manca ancora l’ultimo gradino per poter esplodere in tutto il suo splendore. E questa che sta per cominciare, può rappresentare indubbiamente la stagione della svolta per lui. E di conseguenza per il Cagliari che ci punta forte, stavolta più che mai.

La grande sfida

Si è presentato in ritiro carico come una molla e con un sorriso grande così, lunedì mattina. Tra la festa per il matrimonio con Edi in Angola, la luna di miele a Dubai e i pranzi con parenti e amici d’infanzia ha fatto il pieno di emozioni, in queste vacanze. Ha già rubato l’occhio a Nicola al primo scatto, manco a dirlo. E a 22 anni vuole dimostrare di essere un giocatore maturo e completo ormai anche al commissario tecnico della sua Nazionale. Una sfida a tutto campo, insomma, per Zito, che vuole andare oltre l’imprevedibilità. Sulle sue tracce ci sono diversi grandi club, non solo italiani. Le scorse settimane c’è stato un sondaggio informale del Torino, prima ancora della Roma. L’interesse del Napoli non è mai stato un mistero. Ma il Cagliari ha scelto di non cedere alle tentazioni, vuole goderselo il più possibile. A meno che non arrivi un’offerta monstre (non prevista al momento).

Il vestito ideale

«Non mettiamogli eccessiva pressione, diamogli il tempo di crescere e adattarsi alla categoria», diceva un anno fa di questi tempi ancora Ranieri, appena arrivato nel ritiro di Saint-Vincent, in Val d’Aosta. Un campionato dopo, è lui a mettere pressione agli altri, soprattutto ai difensori avversari, spesso costretti a usare le maniere forti per fermarlo. Un campionato dopo è diventato un fattore, magari più prevedibile in certi movimenti, ma più disciplinato tatticamente e pronto ad adattarsi alle esigenze della partita. Dovrà essere bravo Nicola, ora, a cucirgli addosso il vestito ideale, nel cuore dell’attacco o sulla fascia, per sfruttare al meglio le sue caratteristiche e renderle, allo stesso tempo, funzionali al gioco di squadra.

Uomo spogliatoio

Dopo due stagioni in prima squadra, Zito inizia ad avere un peso specifico anche all’interno dello spogliatoio. Dalla scorsa estate poi è il gran cerimoniere, responsabile quindi dei riti di “iniziazione” per gli ultimi arrivati. Luperto sarà il primo a passare sotto le sue grinfie nei prossimi giorni, un difensore guarda caso. Dovrà scegliere una canzone da cantare a fine cena davanti ai nuovi compagni al suo via, una passeggiata rispetto a quando poi dovrà marcarlo in allenamento.

