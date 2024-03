Per Luvumbo è iniziato il conto alla rovescia 

Già a Frosinone, dopo la sconfitta per 3-1, Ranieri aveva sottolineato quanto fossero state determinanti, tra le tante, la sua assenza e quella di Oristanio. Lo ha ribadito cinque giorni fa. Precisando: «Non voglio accampare scuse, ma quando ti mancano quei giocatori che ti possono dare quel qualcosa in più in fase di rapidità e imprevedibilità, poi dopo, a gioco lungo, lo paghi». E a Monza, tra i due, mancava solo lui, Zito Luvumbo. Facile intuire, insomma, lo sguardo, attento e apprensivo, del tecnico del Cagliari ieri pomeriggio mentre il ventiduenne attaccante angolano faceva il suo ingresso in campo ad Asseminello alla ripresa degli allenamenti. Tradito da un fastidio all’adduttore nel primo tempo della gara con l’Empoli, ha dovuto rinunciare anche alla propria nazionale per poter recuperare dall’infortunio. La strada del recupero è segnata. Svolgerà presumibilmente un lavoro personalizzato per tutta la settimana per poi tornare a pieno regime all’inizio della prossima e trovare così una condizione accettabile per la partita con il Verona in programma il giorno di Pasquetta alla Domus.

Talento a 360 gradi

Il conto alla rovescia è cominciato, dunque. Non solo per Luvumbo, ma anche per Mina e per Gaetano. Tutti recuperabili per lo scontro diretto con l’Hellas e tutti indispensabili - chi in un modo, chi nell’altro - per i nuovi equilibri della squadra. Nel caso di Zito, nessuno come lui dà alla manovra offensiva la rapidità e l’imprevedibilità di cui parlava Ranieri, nemmeno lo stesso Oristanio, che pure ha un passo altrettanto importante e sempre la giocata alternativa nella manica. Così giovane, già decisivo. Luvumbo ha avuto un impatto esplosivo sulla Serie A e i quattro gol segnati contro Bologna, Milan, Salernitana e, soprattutto, Napoli (è il capocannoniere rossoblù insieme a Pavoletti) confermano la bontà di un talento a trecentosessanta gradi, oltre a una crescita costante dal punto di vista tattico. Dietro c’è evidentemente un lavoro certosino dell’allenatore che lo ha stimolato sino a sfiancarlo tirando fuori da lui il massimo, anche a livello caratteriale.

Il valore aggiunto

Oggi Luvumbo non ha più nulla a che vedere con il giocatore anarchico di qualche anno fa conosciuto più per i suoi balletti su Tik Tok che per le giocate sul campo. Oggi ha un campionato di Serie B da protagonista e una competizione importante come la Coppa d’Africa alle spalle, il matrimonio lo ha poi responsabilizzato ulteriormente. Oggi Luvumbo non gioca solo per se stesso, gioca innanzitutto per il Cagliari. Nel nuovo assetto tattico messo su da Ranieri per il rush finale attraverso il 4-4-1-1, è una delle due ali di riferimento. Indubbiamente la più esplosiva e imprevedibile, appunto. Ma anche quella che, in fase di non possesso, mette più pressione all’avversario. Diversi club importanti, tra cui il Napoli, gli hanno messo gli occhi addosso da tempo, ma lui non sembra farci caso. È il valore aggiunto del Cagliari e Ranieri non vede l’ora di riaverlo a disposizione. Ci siamo, quasi.

