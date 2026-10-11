SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Bascus Argius.
12 ottobre 2026 alle 01:45

Per l’Uta la prima gioia in stagione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

UTA 3

THARROS 1

Uta (4-4-2) : Contu, Catta, Carrus, Pionca, Setzu (6’ st Lecca), Martis, Porru (25’ st Sartorio), Serra (28’ st Siddu), A. Piras, Melis, Ruggeri. In panchina M. Orrù, Piro, Lecca, Sartorio, Siddu, Manca, Mancini, Atzori. Allenatore Picciau.

Tharros (4-4-2) : Domit, Dagostini, Enna (1’ st Dessi), Heck, Lonis (26’ st Sanna), Loua, Marchese, F. Orrù, C. Piras, G. Piras (1’ st Pisu), Pitzalis. In panchina Castagna, Dessi, Ferraro, Lai, Pintus, Pisu, Sanna, Tugulu, Ullasci. Allenatore Frongia.

Arbitro: Ortu di Carbonia.

Reti: nel primo tempo, 7’ F. Orrù; nella ripresa 1’ A. Piras, 19’ Porru (r), 41’ Melis (r).

Note: espulso C. Piras. Ammonito Melis. Recupero 0’ pt-3’ st.

Uta. Dopo quattro giornate arriva la prima vittoria stagionale dell’Uta. Nello scontro diretto contro la Tharros i biancoverdi si impongono per 3-1. Prima gioia in panchina per Raffaele Picciau da allenatore davanti al suo pubblico. Tuttavia, a passare per primi in vantaggio sono gli oristanesi guidati da Frongia: Setzu perde palla sull’attacco di Filippo Orrù che batte Contu da dentro l’area. Risultato che rimane tale sino all’inizio ripresa, quando alla prima azione Alessio Piras trova il pareggio. Al 19’ l’episodio che svolta la gara: fallo di mano ed espulsione per Cristian Piras che concede il rigore all’Uta. Sul dischetto Porru fa 2-1. Nel finale altro rigore fischiato, stavolta per un’uscita sconsiderata di Domit: dagli undici metri Melis è letale per il tris definitivo.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 