Per l’Uta la prima gioia in stagione 

UTA 3
THARROS 1
Uta (4-4-2) : Contu, Catta, Carrus, Pionca, Setzu (6’ st Lecca), Martis, Porru (25’ st Sartorio), Serra (28’ st Siddu), A. Piras, Melis, Ruggeri. In panchina M. Orrù, Piro, Lecca, Sartorio, Siddu, Manca, Mancini, Atzori. Allenatore Picciau.
Tharros (4-4-2) : Domit, Dagostini, Enna (1’ st Dessi), Heck, Lonis (26’ st Sanna), Loua, Marchese, F. Orrù, C. Piras, G. Piras (1’ st Pisu), Pitzalis. In panchina Castagna, Dessi, Ferraro, Lai, Pintus, Pisu, Sanna, Tugulu, Ullasci. Allenatore Frongia.
Arbitro: Ortu di Carbonia.
Reti: nel primo tempo, 7’ F. Orrù; nella ripresa 1’ A. Piras, 19’ Porru (r), 41’ Melis (r).
Note: espulso C. Piras. Ammonito Melis. Recupero 0’ pt-3’ st.
Uta. Dopo quattro giornate arriva la prima vittoria stagionale dell’Uta. Nello scontro diretto contro la Tharros i biancoverdi si impongono per 3-1. Prima gioia in panchina per Raffaele Picciau da allenatore davanti al suo pubblico. Tuttavia, a passare per primi in vantaggio sono gli oristanesi guidati da Frongia: Setzu perde palla sull’attacco di Filippo Orrù che batte Contu da dentro l’area. Risultato che rimane tale sino all’inizio ripresa, quando alla prima azione Alessio Piras trova il pareggio. Al 19’ l’episodio che svolta la gara: fallo di mano ed espulsione per Cristian Piras che concede il rigore all’Uta. Sul dischetto Porru fa 2-1. Nel finale altro rigore fischiato, stavolta per un’uscita sconsiderata di Domit: dagli undici metri Melis è letale per il tris definitivo.