Per l’ussana decimo successo di fila 

La San Sebastiano Ussana supera anche l’ostacolo Villacidrese e centra la decima vittoria consecutiva. La capolista della Serie C1 regionale riesce a imporsi 5-4 in casa anche contro l’unica squadra sarda in grado di batterla in questa stagione tra Coppa Italia e campionato. Decisivi Piras, autore di una doppietta, Saddi e Ledda, oltre a un’autorete ospite. L’Ussana porta così momentaneamente a otto le lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Il Quartu, che ha anche una partita in meno per aver già osservato il turno di riposo, attende in settimana la decisione del giudice sportivo per l’esito dell’incontro sul campo del Futsal Villasor, sospeso dai direttori di gara.

Pareggi

Si è chiusa sul punteggio di 6-6 la sfida tra l’Happy Fitness Center e l’Ichnos Sassari. Tripletta di Arru, doppietta di Kagmierski e gol di Montes per l’Happy. Protagonista Fois per l’Ichnos con quattro centri, a segno anche Porcu e Dessanti. Un punto per il Cus Cagliari e il Villaspeciosa, che hanno pareggiato 1-1. Per gli universitari è andato a segno Sparapani, mentre è di Perez la firma ospite.

Salvezza

La Fanni Futsal Sassari si allontana dalla zona playout grazie al netto successo per 8-2 sul Futsal 4 Mori. La tripletta di Pilo, la doppietta di Yamada e i gol di Salaris, Macaluso e Pinna hanno regalato il successo casalingo ai sassaresi. Non ha giocato il Babylon, che osservava il turno di riposo.

