«Per l’Uri una grande partita» 

Uri. Con l’1-0 di domenica sul campo del Cassino l’Atletico Uri ha conquistato la seconda vittoria in cinque giorni ed è volato al quinto posto di una classifica cortissima al termine di una gara «molto complicata, anche per le condizioni meteo, con la pioggia e il campo appesantito», spiega l’allenatore urese Massimilano Paba. Il tecnico sottolinea come sia «venuta fuori una partita di grande sacrificio, con una grande prestazione e attenzione nella fase difensiva». Paba fa i complimenti ai suoi per come hanno saputo difendere «quando il Cassino ci ha messo un po’ alle corde, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo saputo tenere botta per poi prendere le contromisure e piazzare il colpo del ko appena c’è stata l’occasione. Sono molto contento per questi tre punti, conquistati su un campo difficile contro un’ottima squadra. I ragazzi hanno disputato un match straordinario per dedizione e sacrificio. Complimenti. Non siamo stati cinici quando avremmo potuto chiuderlo, ma abbiamo saputo soffrire fino all’ultimo portando a casa un successo veramente pesante».



