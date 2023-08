Per l’Uri rosa rinnovata E domenica c’è la Coppa 

Uri. Atletico Uri, si riparte. Domenica, con l’esordio in Coppa Italia al Ninetto Martinez contro i sassaresi del Latte Dolce, inizia l’annata 2023/24 dei giallorossi in Serie D. Per la quinta stagione consecutiva in panchina ci sarà Massimiliano Paba, che potrà contare su uno staff confermatissimo composto dal vice Francesco Mura, dal preparatore dei portieri Walter Adriani, dal fisioterapista Giovanni Zara e, novità, dal preparatore atletico Luigi Fadda. La squadra si è riunita il primo agosto.

La rosa è profondamente rinnovata: ai portieri Mirko Atzeni e Pasquale Quesada sono stati aggiunti Antonino Fusco (proveniente dal Messina) e Domiziano Tirelli (dal Sant’Elena Cagliari); in difesa, con capitan Alessio Fadda, assieme ad Andrea Fusco, Abib Jah e Simone Ravot ci saranno Alessio Barracca (Olbia), Mario Esposito (UniPomezia), Lorenzo Pionca (Atletico Cagliari) e Paolo Pisano (Ferrini Cagliari); a centrocampo Daniele Ansini (Ilvamaddalena),Vittorio Attili (Montespaccato) e Clayton Valentini (Villasimius) daranno man forte a Luca Fiorelli, Lorenzo Melis, Carlo Piga e Alessandro Scanu, mentre con Salvatore Canu e Antonio Demarcus l’attacco potrà contare su Luka Ankovic (Paternò), Daniele Cannas (Monterotondo), Matthias Cristaldi (Nardò), Yan Fangwa (Lamezia Terme) e Federico Piga (Sennori).



