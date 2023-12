Per L’Uragano Pirri arriva il secondo punto stagionale 

Azzurra Mons. 1

Settimo 1

Azzurra Mons. : Sica, Deiana, Tidu (77’ Schirru), Corona, Crisponi, Cannavera (67’ Tulli), Cordone (86’ C. Mele), Puddu (60’ Lallai), Spiga (17’ Pusceddu), De Caria, Farci. Allenatore Casu.

Settimo : Murroccu, Cocco, Perra, A. Mura, Pisano, Fanari (84’ Y. Mura), Andrea Mela (84’ Zara), Scano (85’ Melis), Alessandro Mela, Concas, G. Mura (90’ Murru). Allenatore Sanna.

Arbitro : Arru di Sassari.

Reti : 67’ A. Mura, 87’ Schirru.

Finisce in parità tra Azzurra e Settimo in una gara in cui i padroni di casa non sono riusciti a ripetere la bella prestazione di Uta. Il tecnico Casu ha provato a vincerla inserendo nel finale quattro attaccanti ma il Settimo ha retto bene e portato a casa un punto meritato.

Nel primo tempo ci provano Farci, al 15’ e al 27’ da fuori area, e De Caria, al 30’, su invito di Spiga, ma Murroccu fa buona guardia. Nella ripresa, gli ospiti guadagnano campo e al 22’ passano: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sarritzu in uscita respinge corto e Alessio Mura, dall’altezza del dischetto, insacca di testa.

I monserratini si riversano in avanti e sfiorano il pari con Crisponi. Il Settimo al 39’ manca il raddoppio e viene punito dopo 3 minuti: Schirru, dall'interno dell'area, fa partire un fendente che s'insacca alla destra dell'incolpevole Murroccu. ( ant. ser .)

RIPRODUZIONE RISERVATA