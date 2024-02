per Luna Rossa i primi match race sono “in famiglia” 

Luna Rossa raddoppia e da gennaio sta affiancando al prototipo l’ AC40, per perfezionare le tattiche di match race, le partenze e, in generale, tutte le manovre. «È un esercizio molto utile anche per ruotare il sailing team, comparare i vari assetti delle imbarcazioni e preparare tutto il team alla fase di competizione, non solo l'equipaggio», dice Gilberto Nobili, Operation Manager & Mechatronich Coordinator. «La Coppa America sarà tra sei mesi, quindi stiamo intensificando il programma, nel rispetto della tabella di marcia che avevamo prefissato: le prossime scadenze saranno la presentazione dei team giovanili e femminili, che sono in fase di definizione, il varo dell’AC75 e, ovviamente, il trasferimento a Barcellona che sarà solo in primavera. L’obiettivo è affinare la squadra e arrivare motivati e preparati all’appuntamento con l’America’s Cup, per il quale ci prepariamo da quattro anni».

Il Team Director

«Conclusa la fase di ricerca e sviluppo sul prototipo, ci possiamo concentrare sull’allenamento del sailing team», aggiunge lo skipepr Max Sirena. «Avere due barche in acqua contemporaneamente è un grande sforzo logistico, soprattutto da parte dello shore team, ma è uno strumento essenziale a questo punto della campagna perché ci permette di allenare l’equipaggio - soprattutto nelle fasi di prepartenza - e di simulare una regata». C’è una finalità precisa: «L’obiettivo è ruotare più persone possibili nei vari ruoli, per avere una sorta di layout di quello che potrebbe essere l’equipaggio di partenza con cui cominciare a navigare sull’AC 75. Avere due barche in acqua è molto bello, ma soprattutto è bello sapere di poter contare su una rosa di velisti di altissimo livello. Sono sicuro che questo è un plus che darà i suoi frutti una volta a Barcellona», conclude.

Meteo e scafo

La routine di allenamento del team prevede una sessione di preparazione atletica seguita da l’uscita in mare: «Abbiamo quindi selezionato alcune “finestre” di regata in cui dobbiamo essere pronti a navigare tutti i giorni, come sarà in Coppa», aggiunge Nobili. «La sera precedente decidiamo un orario di inizio, in base alle previsioni meteorologiche e tutte le attività del team ruotano attorno a questo». E mentre il team lavora in acqua, contemporaneamente, a Bergamo, nei Cantieri Persico Marine prosegue la realizzazione dello scafo definitivo, l’Ac75 che sarà in regata a Barcellona e che sarà usato per l’assalto di agosto alla Coppa America.

