VaiOnline
Euro2027.
14 ottobre 2025 alle 00:07

Per l’U21 impegno light con l’Armenia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Allo “Zini” di Cremona arriva l'Armenia e l'esito potrebbe sembrare già scritto a favore dell'Under 21 azzurra. In tre partite l'ultima del gruppo E non ha ancora raccolto un punto nelle qualificazioni all'Europeo del 2027, ha segnato solo una rete e ne ha subite nove. Quello di oggi a Cremona (18.15, diretta Rai2) è il terzo confronto diretto e anche i precedenti parlano a senso unico: l'Italia ha vinto entrambe le partite nelle qualificazioni 2021. Ma Silvio Baldini ha voluto mettere in guardia i suoi «ragazzi straordinari» dalla tentazione non dare il giusto peso a una sfida da vincere per proseguire il cammino che li ha portati in vetta al girone a punteggio pieno insieme alla Polonia, che però ha una migliore differenza reti. «La squadra si è preparata benissimo - ha detto ieri - abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione». Luca Marianucci: «I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere - ha detto il difensore del Napoli, l'unico ad aver giocato ogni minuto di queste qualificazioni - ma guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito». Spazio quasi certo per i due rossoblù Palestra e Idrissi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  