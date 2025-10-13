Per l’U21 impegno light con l’Armenia 

Allo “Zini” di Cremona arriva l'Armenia e l'esito potrebbe sembrare già scritto a favore dell'Under 21 azzurra. In tre partite l'ultima del gruppo E non ha ancora raccolto un punto nelle qualificazioni all'Europeo del 2027, ha segnato solo una rete e ne ha subite nove. Quello di oggi a Cremona (18.15, diretta Rai2) è il terzo confronto diretto e anche i precedenti parlano a senso unico: l'Italia ha vinto entrambe le partite nelle qualificazioni 2021. Ma Silvio Baldini ha voluto mettere in guardia i suoi «ragazzi straordinari» dalla tentazione non dare il giusto peso a una sfida da vincere per proseguire il cammino che li ha portati in vetta al girone a punteggio pieno insieme alla Polonia, che però ha una migliore differenza reti. «La squadra si è preparata benissimo - ha detto ieri - abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione». Luca Marianucci: «I complimenti per la vittoria di Cesena fanno piacere - ha detto il difensore del Napoli, l'unico ad aver giocato ogni minuto di queste qualificazioni - ma guardiamo avanti ripartendo da dove abbiamo finito». Spazio quasi certo per i due rossoblù Palestra e Idrissi.

