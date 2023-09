Per l’ovodda una prima vincente 

Ovodda 1

Coghinas 0

Ovodda (4-4-2) : Frau, Satta, Deiana, Dessolis, Vacca, Pili, Mele (11’ st Gungui), C. Sedda (11’ st L. Lai), T. Biscu, E. Sedda, Frongia. In panchina M. Pili, A. Sedda, Demelas, Ledda, Crissantu, R. Biscu, Soru. Allenatore Coinu.

Coghinas (4-4-2) : Gobbi, Serra, Romero, Lollia, Carrucciu, Giammalva, Cirotto, Pitruzzello, Valenti, Val, Al. Ruiu (25’ st F. Ruiu). In panchina Rota, Cau, Pruneddu, Tugulu, Scanicchio, Burrelli, Fais, Dettori. Allenatore Spano.

Arbitro : Carta di Oristano.

Rete : 27’ T. Biscu.

Ovodda. Vittoria di misura per l’Ovodda, che batte il Coghinas 1-0. Partono bene gli ospiti, che al 20’ si propongono con Giammalva: il suo colpo di testa sorvola di poco la traversa. Al 27’ i padroni di casa passano in vantaggio: ci pensa Tommaso Biscu, che vince un rimpallo di testa e in diagonale insacca. Nella ripresa gli ospiti provano a riequilibrare la gara. Per ben tre volte Valenti si fa vedere dalle parti di Frau, ma le occasioni non si concretizzano. L’Ovodda tiene bene il campo e riparte in contropiede rendendosi pericoloso ancora con Biscu. Il risultato, però, non cambierà più.

