Per l’Ovodda  tre punti salvezza 

Ovodda 2

Arborea 1

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Boussard, Patteri, Cisse, Spanu, Bilea, Ba (45’ st Congiu), Kaba (46’ Medde), E. Sedda, Canu (40’ st Vacca). In panchina Angioi, Aug. Sedda, Contu, Marras, Vacca, Tatti, Biscu, Mattu. Allenatore Crisci.

Arborea (4-4-2) : Manzato, Angioni, Demuru (35’ st Corona), Perilli, Cammarota, Wolhein, Sperandio (44’ Medaglia), P. Atzeni, Capraro, Orro, Pibiri. In panchina Stevanato, M. Atzeni, Csu, Cillano, Costella, Poli, Sabatel. Allenatore Battolu.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : pt 5’ (a) e 38’ Boussard; st 35’ Bilea.

Ovodda. Vittoria salvezza in rimonta per l’Ovodda, che batte l’Arborea 2-1 nella gara valida per la ventesima giornata originariamente prevista il 21 gennaio, posticipata al 18 febbraio per le condizione meteo che impedivano di giocare 15 giorni fa e infine anticipata a ieri.

Gara tattica. Gli ospiti passano al 5’ grazie a un’autorete di Boussard sugli sviluppi di un cross rasoterra dalla destra. I padroni di casa pareggiano al 38’. L’arbitro concede loro una punizione dalla parte sinistra dell’area avversaria: batte Bilea, il portiere ospite Manzato non trattiene, interviene Boussard e insacca l’1-1 facendosi perdonare l’autorete. La gara si sporca e offre diversi ribaltamenti di fronte. Al 35’ il sorpasso: altra punizione, batte ancora Bilea e la palla finisce sotto l’incrocio. Al 40’ c’è tempo anche per un’ottima occasione con Spanu che, solo davanti al portiere ospite, si fa deviare la palla in angolo. L’Ovodda aggancia il Pirri a quota 19 e lascia la Freccia ultima a 16.

