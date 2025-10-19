Per l’ossesse arriva l’ennesimo pareggio il tempio fa un passo avanti e resta in alto 

Ossese 1

Tempio 1

Ossese (4-3-1-2) : An. Sechi, Sanna (24’ st F. Mura), Russu, Di Pietro, Al. Sechi, Murru (35’ st A. Mura), Gueli (20’ st Femia), Nurra, Glino (35’ st Arca), Mascia (41’ st Gjuci), Tapparello. In panchina Gaspa, Fancellu, Alvarez, Sulas. Allenatore Cotroneo.

Tempio (4-3-3) : Idrissi, Malesa, Bringas, Solinas, Montisci, Sanna, Casu, Dimitrijevič, Spano (45’ st Carboni), Zirolia (37’ st Sabino), Lemiechevsky. In panchina Inzaina, Vacca, Tusacciu, Nativi, Gaias, Caverzan, Fara. Allenatore Cantara.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : st 12’ Mascia, 27’ Spano.

Note : ammoniti Bringas, Murru, Di Pietro, Nurra, Idrissi, Al. Sechi, Montisci.

Ossi. Cambia il tecnico, non il risultato. L’Ossese non guarisce dalla “pareggite” e colleziona il quinto pari su sei gare disputate in questo campionato (una statistica da record). La cura del nuovo allenatore Carlo Cotroneo (subentrato a Giacomo Demartis la scorsa settimana) non sortisce, ancora, gli effetti sperati ma l’1-1 conforta per trame e spirito. Il Tempio, come Pollicino, mette un altro pezzetto sul suo percorso, si porta in seconda posizione a 12 punti (insieme al Lanusei) e rosicchia il divario alla capolista Nuorese.

Il primo tempo è divisibile in due tranche: i primi 30’ sono bianconeri, il resto dei galletti. Alle conclusioni di Mascia (murata da Montisci al 7’), Nurra (18’) e Gueli (31’), rispondono Dimitrijevič (37’) e Zirolia (38’) che colpisce la traversa di testa.

Nella ripresa, l’Ossese stappa la gara al 12’ con un’azione manovrata che manda in profondità Tapparello, lesto ad appoggiare dentro l’area per l’interno mancino, ad incrociare in rete, di Mascia. Il Tempio risponde col gioco, senza farsi prendere dalla frenesia e, difatti, il pari arriva da uno sviluppo in mezzo al campo che libera in zona di rifinitura Zirolia prima, Montisci poi, che crossa per il tocco sottoporta di Spano. Nei minuti concitati del recupero Idrissi si supera in tuffo togliendo alla frustata di testa di Tapparello la gioia del 2-1.

