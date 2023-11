Per l’Olbia vittoria e aggancio 

Olbia 1

Pineto 0

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Incerti (14’ st Contini); Cavuoti (25’ st Zallu), Ragatzu, Biancu (37’ st Mameli); Nanni (37’ st Corti). In panchina Palmisani, Van der Want, Palomba, Belloni, Fabbri, Di Nunzio, Scapin. Allenatore Greco.

Pineto (3-5-2) : Mercorelli; Evangelisti, De Santis (36’ st Della Quercia), Marafini (12’ st Villa); Moussadja, Baggi (12’ st Lombardi), Germinario, Amadio, Teraschi (27’ st Borsoi); Volpicelli, Gambale (12’ st Chakir). In panchina Grilli, Di Filippo, Ruggiero, Ingrosso, Macario, Foglia. Allenatore Amaolo.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Rete : nel primo tempo, 36’ Ragatzu.

Note : ammoniti Bellodi, Nanni, La Rosa, Motolese (O) e Baggi (P). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori 693.

Olbia. Quattro giorni per passare dalla sconfitta con la Juventus Next Gen al successo sul Pineto: tanto basta all’Olbia, che sfrutta il recupero dell’8ª giornata di Serie C, giocato ieri, grazie a un gol di Ragatzu. L’ex del Cagliari è autore dell’1-0 che vale il bottino pieno contro la matricola abruzzese agganciata in classifica a quota 14.

La partita

L’avvio della sfida del “Nespoli” è a senso unico. Il primo tiro in porta arriva al 20’ quando Cavuoti ruba palla a centrocampo, dribbla gli avversari e manda di poco fuori. Il talento di proprietà del Cagliari ci riprova al 33’, senza fortuna, servito da Nanni, poi Rinaldi neutralizza Volpicelli (35’). Ma un giro di lancette dopo Ragatzu capitalizza una ripartenza e firma il vantaggio dei padroni di casa: per lui è il quarto centro personale.

Secondo tempo

Nella ripresa lo stesso bomber scambia con Arboleda per servire in area Nanni che però, a tu per tu col portiere ospite, non aggancia (18’). Non fa meglio dall’altra parte Teraschi, che spreca una bella percussione (23’).

Gli abruzzesi insistono e al 40’ Rinaldi esce provvidenzialmente dai pali per disinnescare un rimpallo insidioso, sventando poi nel recupero il missile terra-aria di Moussadja.

Il tecnico

«In questi giorni ho pungolato i ragazzi: so che ci tenevano a questa partita», dice Greco nel post gara: «Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno nella ripresa quando è subentrata anche un po’ di fatica, ma va bene così: sono molto contento per la squadra».

Una squadra che domenica in casa con la Lucchese può tranquillamente andare a caccia del bis.

RIPRODUZIONE RISERVATA