Per l’Olbia un pareggio amichevole 

Ozieri. L’Ozierese ferma l’Olbia sull’1-1. O, forse, è vero il contrario. Nell’allenamento congiunto con i gialloblù, ieri a Ozieri, i bianchi non sono riusciti a ottenere più di un pareggio, peraltro in rimonta.

A Elisi, a segno dopo 3’ per la formazione locale iscritta al campionato di Promozione, replica Staffa alla fine del primo tempo, ma nel primo test estivo dopo 10 giorni di allenamento la squadra di Giancarlo Favarin ha mostrato buone trame di gioco. Molte le novità nell’undici di partenza: gli unici volti noti sono quelli di Ragatzu, Islam, Anelli e Staffa.

Turnover deciso nella ripresa, dove si rivede anche Biancu, tra le conferme della passata stagione al pari di Buschiazzo, Lucarelli, Cabrera e Maspero, tutti presenti a Ozieri. La strada per l’Olbia, che debutterà in Serie D con la Coppa Italia il 31 agosto, è lunga, ma le premesse sembrano buone.

Sul fronte societario, al di là della creazione del comitato per la raccolta fondi che serviranno a finanziarie la prima parte della stagione in attesa del cambio di proprietà, non si registrano novità. È notizia di ieri, invece, che nei prossimi giorni verranno annunciate le date degli open days per il settore giovanile.

