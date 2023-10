Per l’Olbia squilla il campanello d’allarme 

Virtus Entella 3

Olbia 1

Virtus Entella (4-3-1-2) : De Lucia; Zappella, Manzi, Bonini, Parodi; Corbari, Petermann (40’ st Mosti), Tascone (24’ st Siatounis); Meazzi (40’ st Lancini); Santini (32’ st Faggioli), Zamparo. In panchina Paroni, Cecchini Muller, Kontek, Tomaselli, Disanto, Clemenza, Sadiki, Lipani, Di Mario, Reali, Banfi. Allenatore Gallo.

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (21’ st Fabbri); La Rosa, Biancu; Zallu (8’ st Cavuoti), Ragatzu, Contini (21’ st Scapin); Nanni. In panchina Palmisani, Van Der Want, Incerti, Palomba, Mameli. Allenatore Greco.

Arbitro : Vingo di Pisa.

Reti : nel primo tempo 13’ Zamparo, 28’ Ragatzu; nella ripresa 7’ Petermann, 15’ Bonini.

Note : ammoniti Tascone, Bonini, Parodi (VE), Nanni, Montebugnoli e Motolese (O). Recupero 2’ pt – 6’ st. Spettatori 1007.

Chiavari. Un Ragatzu tornato ai suoi livelli non basta: a Chiavari l’Olbia cede 1-3 alla Virtus Entella resuscitando l’ultima della classe e collezionando il terzo kappaò in campionato.

Terzo ko di fila

Il terzo di fila nella settimana in cui è uscita sconfitta anche dal derby di Coppa Italia con la Torres. Nel match della 7ª giornata di Serie C la squadra di Leandro Greco dura un tempo: sfiorato il vantaggio con La Rosa, va sotto al 13’ trafitta da Zamparo ma nel giro di un quarto d’ora pareggia grazie a Ragatzu. Nella ripresa però in campo ci sono solo i liguri, che al 7’ trovano il 2-1 con Petermann e al 15’ archiviano la pratica con Bonini. «È stata una partita complicata perché non siamo partiti benissimo: siamo stati bravi a riprenderci e dopo il gol di Daniele la sensazione era di essere in controllo, ma nel secondo tempo ho visto tutt’altro», spiega Greco nel post gara. «Dispiace per la sconfitta, anche se è arrivata per degli episodi in un mese molto intenso, in cui abbiamo giocato tanto con tanti ragazzi fuori. Ma niente drammi: stacchiamo un attimo, cerchiamo di recuperare qualche giocatore e ripartiamo con più convinzione». Domenica i bianchi riposano per il rinvio della gara col Pineto al 2 novembre: si gioca il 22 ottobre in trasferta col Gubbio.

