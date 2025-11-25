VaiOnline
Serie D.
26 novembre 2025 alle 00:18

Per l’Olbia spunta un possibile acquirente 

Olbia. Romi Fuke ufficializza l’interesse per l’Olbia prospettando «un piano triennale in fase di sviluppo» e confermando di aver fornito «un supporto economico temporaneo, contingente e non gestionale, per garantire la regolare prosecuzione dell’attività sportiva».

L’imprenditore brianzolo di origine giapponese, già responsabile marketing e comunicazione del Comitato di sostegno dell’Olbia Calcio, esce allo scoperto con un comunicato in cui spiega che la sua azienda, la Sport & Tourism Investments Società Benefit srl, ha avviato una serie di operazioni «di analisi e confronto istituzionale volta a definire le condizioni per un’eventuale operazione societaria». L’intervento grazie al quale i giocatori hanno ricevuto un acconto sugli stipendi arretrati «non costituisce un atto formale di acquisizione», viene sottolineato: «Il completamento del processo decisionale è infatti subordinato alla ricezione e valutazione della documentazione ufficiale necessaria a svolgere una due diligence economico-finanziaria e gestionale». Utile a definire i debiti del club, impegnato nel campionato di Serie D.

«L’Olbia Calcio rappresenta una storia importante per la città e per il calcio italiano, il nostro impegno è lavorare con serietà, trasparenza e visione affinché possano emergere le condizioni per un progetto solido, condiviso e capace di generare valore duraturo», commenta Fuke, che sarà a Olbia tra una settimana e non potrà dunque assistere alla gara interna con la capolista Scafatese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

