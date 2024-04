«Per l’Olbia ripescaggio e nuovo stadio» 

Olbia. Gli svizzeri tengono a farlo sapere a gran voce: hanno i soldi e li useranno per pagare i debiti e dare un futuro all’Olbia. E il club dopo la retrocessione potrebbe essere in Serie C già da quest’anno, aspettando il nuovo stadio per il quale ci sono progetto e investitori esterni. Infine, con l’ex presidente Alessandro Marino non si andrà in tribunale. Almeno per ora.

La conferenza

È questo il succo della conferenza stampa tenuta ieri da Klaus Schwerdtfeger e Benno Räber, membri del consiglio direttivo dell’Olbia Calcio, e dal presidente della società Guido Surace, intervenuto da remoto dall’Argentina per fare per lo più lo spettatore. La nuova proprietà targata SwissPro fa il punto tra la stagione appena conclusa e la prossima per bocca di Räber, che esordisce: «Presenteremo la domanda di ripescaggio: se dovesse andare a buon fine costruiremo una squadra per fare i playoff, altrimenti faremo la squadra per vincere il campionato di Serie D. In ogni caso punteremo sui giocatori forti del territorio, senza escludere la collaborazione col Cagliari. Ma ci interessa anche il mercato argentino». Mentre Schwerdtfeger sottolinea «l’importanza della mentalità dei giocatori», Räber esprime l’ambizione «di costruire una squadra che esprima bel calcio: se crei l’evento, il pubblico risponde». Discorso che riguarda lo stadio, che l’Olbia costruirà con l’apporto di investitori interessati alle potenzialità del progetto legato al territorio e l’appoggio del sindaco Settimo Nizzi, che ha confermato il suo sostegno.

L’organico

«Prima sceglieremo il direttore sportivo, stiamo valutando tre profili: Tomaso Tatti dopo la retrocessione non è più vincolato all’Olbia Calcio», riprende Räber. «Il diesse, che non sarà Ninni Corda il quale resta un consulente di SwissPro, individuerà l’allenatore e insieme faranno la squadra: quella dell’anno scorso aveva giocatori validi ma non era bene assemblata. Se qualcuno vuole restare, siamo aperti al dialogo». Così come con Marino, tirato in ballo pubblicamente per alcune anomalie amministrative riscontrate oltre il closing di novembre, quando SwissPro acquisì il 70 per cento delle quote del club. «Da un controllo approfondito dei conti», dice l’avvocato svizzero, «sono emersi debiti che all’epoca non risultavano. Non vogliamo fare la guerra a nessuno: stiamo trattando con Marino anche per acquisire le quote sue e degli altri soci di minoranza».

