per l’olbia raduno il 23 luglio ed esordio in coppa il 24 agosto 

Olbia. Il primo impegno ufficiale della stagione dell’Olbia sarà un derby: la Lega nazionale dilettanti ha fissato per il 24 agosto il turno preliminare di Coppa Italia che, da copione, si giocherà tra sarde. Per allora i bianchi avranno nelle gambe un mese di preparazione, che inizierà il 23 luglio a Monti, e una rosa al completo (stando alle intenzioni del club). In attesa di conoscere l’esito della domanda di ammissione alla Serie D 2025/26, il cui termine scade giovedì, il mercato è partito con la conferma di Ragatzu, Pani e Islam e la promozione in prima squadra di sei ragazzi del vivaio, gli under Cubeddu, Cassitta, Baltolu, Marrazzo, Vacca e Zaru. A breve dovrebbero arrivare le firme degli ex Ilva Lobrano e Izzillo e le conferme di Buschiazzo, Marroni, Cabrera e Biancu. Quanto ad Anelli e Furtado, avendo siglato un biennale nel 2024 faranno automaticamente parte del gruppo.

Voci danno poi in partenza De Grazia e Arboleda: dopo l’addio di Costanzo, accasatosi alla Paganese, sarebbero altre perdite pesanti per l’allenatore Lucas Gatti al quale la società, al momento dell’accordo, aveva assicurato la conferma dello zoccolo duro dell’ultimo campionato. Il tecnico argentino, tornato a Londra dopo la presentazione di inizio giugno, è atteso a Olbia per la firma del contratto, che non poteva siglare prima del 1° luglio.

Intanto, a fronte dei rumors sulle casse vuote dell’Olbia, la proprietà svizzera ha tenuto a precisare che da parte dell’investitore turco Murat Yilmaz non c’è alcun disimpegno ma che la stagione sarà organizzata all’insegna di una maggiore sostenibilità finanziaria.

