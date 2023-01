Per l’Olbia obiettivo vittoria 

Olbia. All’andata finì 0-0. Ma dopo due pareggi di fila e con appena 3 vittorie in 24 giornate, oggi al “Nespoli” contro la Fermana (ore 21) l’Olbia non potrà che vincere. «In ogni gara, che sia in casa o in trasferta, con la prima o con l’ultima, noi giochiamo per vincere. L’importante è scendere in campo consapevoli che la vittoria arriva grazie alla prestazione e non con l’ansia», avverte il tecnico Roberto Occhiuzzi. Lecito comunque ricordare che qualunque altro risultato nel turno infrasettimanale di Serie C potrebbe compromettere una stagione che, visto il terzultimo posto in classifica, in zona retrocessione con 20 punti, è già complicata.

A rischio

L’allenatore, che rischia più di tutti, lo sa. «Io in discussione? Mi metto sempre in discussione, anche in maniera sincera», ammette. «Quando a inizio stagione non riuscivamo a esprimerci ero preoccupato. Da diversi mesi, invece, l’Olbia ha la mia impronta: credo nel mio lavoro e vedo una squadra che sfodera prestazioni di alto livello. Sono sicuro che così si arriverà alla salvezza, siamo tutti compatti verso questo obiettivo». L’avversario è in forma: imbattuta dal 10 dicembre e reduce da 3 successi e altrettanti pareggi, alla Fermana dell’ex Giandonato, capitano, leader e bomber con 6 gol all’attivo, un pari al “Nespoli” potrebbe bastare. In fondo, con 29 punti i marchigiani sono più vicini ai playoff che ai playout. «Sicuramente verranno a Olbia sereni, con la testa tutto sommato libera, consapevoli di poter ragionare anche su due risultati. Cosa che, ovviamente, non possiamo fare noi. Ma è anche vero che una sconfitta potrebbe indurli a guardarsi le spalle», prosegue Occhiuzzi. «Della Fermana conosciamo bene pregi e difetti: sta a noi limitare i loro punti di forza e approfittare di tutto ciò che ci concederanno nel corso della gara».

Tante partite

Nessun alibi per le partite ravvicinate. «Veniamo tutti da una gara giocata pochi giorni fa, ma posso dire che i ragazzi fisicamente stanno bene», taglia corto il tecnico dei galluresi, che anche in vista della trasferta di sabato sul campo del Fiorenzuola potrebbe applicare un minimo di turnover. «Ci può stare cambiare qualche interprete, ma non rivoluzioneremo la squadra. Ai ragazzi chiedo di ripetere la prestazione di Siena. Con quell'atteggiamento, le partite si vincono», si limita a dire l’ex Cosenza, che contro la Fermana non potrà disporre dello squalificato Bellodi in difesa. Nel frattempo, ieri, in tarda serata l’Olbia ha annunciato l’acquisto con contratto fino al 30 giugno 2024 dell’attaccante Alessandro Corti: classe 2000, proviene dalla Pergolettese, con la quale ha collezionato durante la stagione 7 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ora dal mercato, che chiude oggi, si aspetta un centrocampista.