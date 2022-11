Per l’Olbia l’avvio peggiore 

Olbia. Per ritrovare una partenza così difficile dal ritorno in Serie C sotto la gestione di Alessandro Marino è necessario fare un salto nel passato fino alla stagione 2019/20. Quando l’Olbia del Michele Filippi “bis” conquistò 11 punti nelle prime 15 giornate con 2 vittorie, 8 sconfitte e 5 pareggi. Esattamente come l’Olbia di Roberto Occhiuzzi dopo la sconfitta col Cesena, maturata sabato al “Nespoli”. Per la cronaca, dopo quel filotto Filippi fu esonerato e i bianchi si salvarono ai playout con Oscar Brevi in panchina, ma è anche vero che quel campionato fu fermato dal Covid e non è dato sapere se i galluresi, senza lo stop forzato per la pandemia, si sarebbero salvati direttamente.

Squadra penultima

La sostanza però non cambia, e Occhiuzzi si ritrova oggi a gestire una bella patata bollente, con la sua squadra penultima alla vigilia dello scontro diretto con l’Alessandria in programma domani al “Moccagatta” e apparentemente incapace di reagire per provare a invertire un trend sul quale pesa maledettamente la difficoltà nell’andare a segno. Con tutte le attenuanti del caso, leggi l’assenza di un marcatore di riferimento, complice anche l’infortunio di Nicola Nanni indicato a luglio come il centravanti che avrebbe dovuto fare la differenza dopo la partenza di King Udoh e impiegato finora due volte.

La contestazione

Sabato gli ultras hanno contestato Marino per non aver condotto un mercato all’altezza dell’Olbia e dell’ambizione dichiarata di conquistare i playoff per il secondo anno di fila. Ma chi rischia è Occhiuzzi. Un mese fa, dopo essersi assunto in prima persona la responsabilità per le scelte fatte, il presidente invitava tutti, staff tecnico e giocatori, a darsi una svegliata, altrimenti a gennaio, con la riapertura del mercato, avrebbe preso provvedimenti. Ma da uomo di calcio qual è, Occhiuzzi è consapevole che potrebbe pagare dazio prima. «La classifica non ci fa stare tranquilli, e personalmente sento la responsabilità di tirar fuori l’Olbia da questa situazione», ha replicato sabato il tecnico, nel post partita, a chi gli chiedeva se il suo posto fosse a rischio. «È da 4 anni che faccio questo mestiere ad alti livelli, e so che un allenatore è in discussione ogni giorno, ma credo nel lavoro e sento dentro di me la forza per poterlo trasferire ai ragazzi. È vero, in questo momento ci manca il centravanti, ma non dobbiamo piangerci addosso: dobbiamo cercare di mettere chi c’è nelle condizioni di esprimersi al meglio, e se gli ultras dicono che devi dare qualcosa in più io devo spingere i ragazzi a dare di più».