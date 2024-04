Per l’Olbia è un crollo senza fine 

Rimini 5

Olbia 0

Rimini (4-2-3-1) : Colombi; Tofanari (22’ st Lepri), Gorelli, Gigli (37’ st Pietrangeli), Semeraro; Malagrida (1’ st Delcarro), Sala; Lamesta, Garetto, Capanni (22’ st Cernigoi); Morra (32’ st Ubaldi). In panchina Colombo, De Lucci, Quacquarelli Oddi, Satalino. Allenatore Troise.

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Scaringi (18’ st Palomba), Bellodi, Motolese; Arboleda, La Rosa (37’ Incerti), Biancu, Montebugnoli (31’ st Zallu); Catania (18’ st Nanni), Bianchimano (31’ st Scapin), Ragatzu. In panchina Fraraccio, Van der Want, Mameli, Fabbri, Gennari, Guidotti. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Reti : nel pt, 15’ Lamesta; nel st, 7’ Morra (r), 25’ Gorelli, 35’ Lamesta, 46’ Gorelli.

Note : ammoniti Montebugnoli, Scaringi e Biancu (O).

Rimini. Adesso è ufficiale: perdendo a Rimini, l’Olbia perde anche il timone del suo destino. Il 5-0 subito nel recupero della 14ª giornata di Serie C inchioda i bianchi all’ultimo posto in classifica, a quota 25 e a 10 lunghezze dal quintultimo. Ma per fare i playout il distacco non deve superare gli 8 punti, di modo che per giocarsi la salvezza agli spareggi ed evitare la retrocessione diretta la squadra di Marco Gaburro deve ora sperare nelle disgrazie altrui.

Subito sotto

Sebbene il crollo verticale andato in scena ieri allo stadio “Romeo Neri” faccia pensare che, se anche davanti dovessero frenare, i galluresi non sarebbero in grado di approfittarne. In un amen l’Olbia è sotto: al 15’ Lamesta, lasciato libero di calciare sul retropassaggio di Garetto, sblocca il risultato freddando Rinaldi da fuori. Tutto quello che non ci voleva per i bianchi, che faticano ad arginare la spinta dei padroni di casa, a caccia di punti utili a chiudere il discorso salvezza e rilanciarsi in ottica playoff, e ripartire. Al 20’ Garetta impegna dalla distanza Rinaldi, che poco dopo deve intervenire sul colpo di testa di Gorelli dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Rimini pericoloso dopo la mezz’ora con Capanni, diagonale di poco a lato, mentre prima dell’intervallo Gaburro è costretto al cambio obbligato: nel tentativo di recuperare su un avversario La Rosa si fa male e deve abbandonare il campo. Come se non bastasse l’assenza di Dessena per squalifica.

Inerti

Il pessimo approccio costa ai bianchi una gara in salita, che si complica ulteriormente in avvio di ripresa quando Scaringi atterra in area Morra mandandolo sul dischetto per il 2-0. L’Olbia prova a scuotersi ma al 13’, su corner battuto da Catania, Bellodi manca lo specchio. Gaburro si gioca la carta Nanni in attacco ma sono i romagnoli a premere a caccia del gol e al 25’, dopo un primo tentativo neutralizzato da Rinaldi, Gorelli trova il varco calando il tris da angolo. Il poker lo firma Lamesta archiviando come aveva aperto, con una grande rete, la sfida. Finché allo scadere Gorelli ci mette la ciliegina siglando il 5-0. L’Olbia, a quel punto, era già negli spogliatoi. O forse a Rimini da quegli spogliatoi non è mai uscita.

RIPRODUZIONE RISERVATA