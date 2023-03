Per l’Olbia arriva subito uno scontro diretto  

Olbia. L’Olbia che inciampa sull’Imolese era una possibilità messa in conto alla vigilia. Nel presentare il match, Roberto Occhiuzzi aveva ricordato più volte le insidie dello scontro salvezza con la penultima della classe. E allo stesso modo, nel post sconfitta, subita in rimonta per 1-2, si assume le responsabilità della prestazione offerta sabato al “Nespoli”: E del risultato, che ne è la diretta conseguenza. «Quando più interpret i interpretano male la gara la paghi, se molli sul piano dell’attenzione la paghi, che di fronte ci sia la Reggiana o l’Imolese: se la squadra ha giocato male, evidentemente ho preparato male la partita», ha esordito l’allenatore dopo il triplice fischio della sfid a con i romagnoli, che ha visto dalla tribuna causa squalifica.

«In alcune fasi della gara non abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato durante la settimana, in fase di possesso e di non possesso, facendo passi indietro che non possiamo permetterci. Di andare in difficoltà con la Reggiana te lo aspetti, meno con l’Imolese, ma non si deve perdere la testa», ha spiegato poi Occhiuzzi, «s ono molto arrabbiato, perché anziché dare valore al trend positivo, con questo risultat o abbiamo alzato la quota salvezza. Spero che lo schiaffone ci faccia tornare con i piedi per terra: abbiamo l'immediata opportunità di reagire», ha aggiunto con riferi mento all’infrasettimanale di domani, in cui i bianchi affronteranno il San Donato Tavarnelle in trasferta. «Possiamo tornare a dare valore alle nostre certezze, che non sono svanite con questa sconfitta» , ha concluso il tecnico.

Scontro diretto

Certo, andare a giocarsi un altro scontro diretto in casa di una formazione che prima della sconfitta di sabato (3-0 ad Ancona) aveva infilato 6 risultati utili, senza Ragatzu, Emerson e Brignani, squalificati dopo il giallo preso con l’Imolese, non sarà una passeggiata. Ma Daniele Dessena è fiducioso. «È sempre meglio avere la rosa al completo, ma per natura sono positivo e vedere lavorare i com pagni in settimana mi fa stare sereno» , dice l’autore del gol del vantaggio dell’Olbia con l’Imolese. «Non l’abbiamo sottovalutata», sottolinea l’ex capitano del Cagliari a proposito dell’ultimo avversario, «h a fatto meglio di noi, e noi, con i nostri demeriti, gli abbiamo dato una mano» .

