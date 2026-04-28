Per Lobina rientro da sogno nel “tricolore” 

Il rientro che aveva sognato. A Licata, nella prima delle quattro tappe del campionato italiano aquabike, dopo nove anni di inattività Marco Lobina ha colto nella Runabout F2, al cospetto di dieci avversari, la prima vittoria, grazie a un terzo e un primo posto nelle due manche di gara: «Sabato l’ansia mi ha tradito nella prima manche. Sono partito settimo per una penalità per salto di boa, ma con un pizzico di fortuna e la voglia di rifarmi sono risalito sino al podio». Domenica, rotto il ghiaccio, è partito primo e ha amministrato bene la gara, chiudendo con un successo che gli vale anche il primo posto complessivo. A Otranto (8-10 maggio) la seconda prova. Sulla moto preparata per lui da Alessio Schintu, ex pluridecorato campione, team manager del Seado Centre Sardinia di Olbia, con motore Rotax da 1600 cc e 400 cavalli, il 44enne di Cagliari ha dato un senso a un anno di dura preparazione: «Ricominciare e trovare subito la vittoria era il sogno più bello che potessi realizzare. Sabato ero furibondo per come era andata ma domenica è successo ciò che desideravo». Il primo obiettivo è il titolo italiano, ma da giugno Lobina proverà a testarsi anche nell’Europeo, sognando un posto al mondiale di Olbia. Tutto sarà svolto in funzione di quello. ( c.a.m. )

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