«Per lo Stato sono un fantasma» 

«Mi sento tradita dallo Stato, da due anni combatto per avere un medico e dei documenti validi. Sono come un fantasma. Non so più cosa fare». Graziella Murgia, 64 anni, è un’emigrata di ritorno. Dopo una vita trascorsa all’estero è tornata nel suo paese d’origine, Serramanna, ma la trafila per rientrare a pieno titolo dei propri diritti è rimasta incagliata tra i ritardi e gli errori della burocrazia.

La denuncia

«Non ho neppure la tessera sanitaria e questo perché non ho un codice fiscale corretto, sono in possesso di quello cartaceo che non è valido per fare richiesta dello Spid», racconta ormai al limite della sopportazione. «Quando sono rientrata dall’Olanda, oltre due anni fa, ho chiesto l’assegnazione del medico di medicina generale, ma era il periodo in cui la maggior parte dei cittadini ne erano sprovvisti e anche io mi sono messa in coda. Quando è arrivato il nuovo medico, credevo di essere inserita in automatico tra i suoi pazienti, ma non c’è stato nulla da fare perché, a quanto pare, non risulto nella banca dati della Asl proprio perché sprovvista di tessera sanitaria». Da tempo Graziella Murgia cerca il bandolo della matassa. «Ho chiesto aiuto al sindaco che si è interfacciato con la Asl del Medio Campidano, spiegando la mia situazione e gli è stato suggerito di farmi inviare la richiesta di scelta del medico con il classico modulo. Nonostante il foglio di deroga rilasciato dal primo cittadino, la richiesta di essere inserita con il dottor Sanna è stata respinta con la motivazione del massimale raggiunto». Punto e a capo. «Mi sono recata alle Poste per poter creare lo Spid, ma anche lì, la richiesta non è andata avanti sempre per lo stesso motivo: serve la tessera sanitaria».

La beffa

Qualche mese fa Graziella pensava di aver finalmente risolto tutta la faccenda. Tornando a casa ha trovato nella cassetta delle lettere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate: finalmente le era stato recapitato il codice fiscale. L’euforia, però, è durata ben poco perché al primo colpo d’occhio ha notato l’errore: il paese di nascita era sbagliato. «Risulterebbe sia nata ad Ales e non ad Assemini. Ho contattato subito l’Agenzia delle Entrate e mi hanno detto che c’era stato un errore di trasmissione dei dati da parte del Comune. Sono corsa all’Anagrafe per spiegare la situazione e si sono subito messi in contatto con il Municipio di Assemini. A quanto pare la richiesta di correzione sarebbe andata a buon fine e mi hanno invitato ad attendere l’invio del documento corretto. Fatto sta che io ancora non ho un codice fiscale, non ho la tessera sanitaria e, di conseguenza, non ho la possibilità di attivare lo Spid». Una condizione che, a catena, provoca una serie di altri problemi. «Ovviamente senza tessera sanitaria, non posso essere assunta per un lavoro regolare e non ho il diritto a curarmi, nonostante soffra di diverse patologie. Sono tornata in Sardegna per amore della mia terra, abbandonando la casa e il lavoro sicuro all’estero. Sono molto delusa da tutto, mi sento tradita dallo Stato e da questa burocrazia che ostacola chi ha sempre assolto ai propri doveri».

RIPRODUZIONE RISERVATA