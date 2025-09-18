Per lo sport sardo un altro anno d’oro 

Anche senza essere anno olimpico, il 2023 ha confermato i tanti talenti presenti nello sport sardo. Ieri il Coni li ha premiati con le proprie Benemerenze (medaglie, stelle e palme per atleti, dirigenti società e tecnici) nel corso di una cerimonia divenuta ormai consuetudine nelle sale cagliaritane del T Hotel, con il presidente regionale Bruno Perra nelle vesti di padrone di casa. Il campione europeo di pugilato, Cristian Zara (unico presente), la velocista Dalia Kaddari, il nuotatore Marcello Guidi, il sollevatore Sergio Massidda (protagonisti nelle rispettive Nazionali alle olimpiadi o ai Mondiali), tanto per citare i nomi più noti. Accanto a loro, le due campionesse mondiali Valentina Risalvato (pesca) e Sara daga (tamburello), uniche a ricevere la medaglia d’oro. Tra le tante medaglie di bronzo dovute per i titoli italiani, anche quelle ai judioka Ilaria e Nicola Placidi, terzi all’europeo di forme e a Maurizio Marini, sesto al mondiale di apnea statica.

Ma, come ha ricordato il presidente della Commissione Sport del Comune di Cagliari, Michele Boero, «celebriamo i successi ma anche ciò che c’è dietro i successi». E dietro c’è sempre la passione degli stessi atleti, in primis, ma anche dei loro tecnici e dei dirigenti e la struttura delle società che ne supportano l’attività. Alcune da moltissimi anni, come l’Ilvamaddalena 1903 (stella d’oro) o la Gialeto 1909 (stella di bronzo): ieri sono state 17 quelle premiate. Alla presenza di tanti ospiti in divisa, Perra ha ricordato l’impegno (imprescindibile) delle società militari soprattutto negli sport meno ricchi.

Infine le sei palme di bronzo ai tecnici e le stelle ai dirigenti. Antonello Montaldo, a lungo presidente (in due fasi distinte) della Federtennis (allora Fit), premiato con quella d’oro dal suo successore Franco Bellini (dell’attuale Fitp), ha guidato una schiera di sette stelle d’argento e nove di bronzo.

