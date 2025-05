Per lo Jerzu una festa attesa da diciotto anni 

Jerzu. L’avevano prenotato l’anno scorso, ma il salto di categoria era sfumato d’un soffio. La tanto agognata rivincita l’hanno cercata e infine trovata come solo le persone animate da spirito tenace sanno fare. Il Cannonau Jerzu Picchi recupera il campionato che le è «proprio per storia e tradizione», dice il sindaco Carlo Lai, appassionato di calcio e sempre presente in tribuna a sostenere i biancoverdi. Diciotto anni dopo è di nuovo Promozione. Un’attesa lunga e un cammino infido segnato anche dalla retrocessione in Seconda categoria. Di tempo per la ricostruzione ce n’è voluto, ma ora nella patria del vino il successo se lo godono tutto.

Il mister

Lo scorso anno Andrea Piccarreta si è presentato a Jerzu con il pedigree da vincente. Ha trionfato sia da giocatore sia da allenatore tra Castiadas, San Vito, Muravera e San Nicolò Gerrei. «Questa - dice riferendosi al successo ottenuto a Jerzu - è la vittoria del paese. La comunità è stata determinante, sembrava la volessero più loro che noi. I tifosi ci hanno stimolato a fare sempre meglio». Nessun segreto nello spogliatoio: «Al risultato ti porta la compattezza del gruppo e dell’ambiente. È stato un campionato equilibrato e giocarcela fino alla fine con la Baunese è stato importante perché ci ha permesso di tenere alta la concentrazione». Una vittoria segnata dalla forza calcistica degli atleti, del mister e dello staff tecnico ma figlia anche della competenza, del lavoro, della dedizione e della passione di una dirigenza che da anni lavora sodo, animata da quello spirito di volontariato che, nelle piccole realtà, caratterizza chi investe tempo e risorse nelle associazioni sportive dilettantistiche così preziose per una comunità.

Il futuro

Il tecnico plaude al lavoro della dirigenza, guidata dal presidente Giacomo Pilia: «La società - dice Piccarreta - è composta da persone meravigliose, a cominciare dal presidente fino al magazziniere, tutte con una passione viscerale per il calcio. La dedica? A mia figlia che è sempre con me, alla mia famiglia, agli amici, alla squadra e a tutta la comunità di Jerzu». Il futuro è ancora tutto da scrivere: «Restare a Jerzu? Ora è tempo di festeggiare, abbiamo diverse cene in programma, almeno tre questa settimana. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e parleremo di futuro».

