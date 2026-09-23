Per l’Italia subito la muraglia cinese 

«Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno». Sara Errani ha vinto le ultime due Billie Jean King Cup e prima aveva conquistato tre Fed Cup nel 2009, 2010 e 2013, ma si emoziona ancora alla vigilia dell'impegno dell'Italia ai quarti di King Cup contro la Cina (oogi salle 11 su SuperTennis Tv). A Shenzen le azzurre arrivano con il titolo di campionesse in carica e la voglia di confermarsi. «Un match durissimo ma noi in questi casi riusciamo sempre a trovare delle energie speciali», sottolinea “Sarita”, come la chiamano per la sua residenza in Spagna. Con lei ci saranno Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La squadra guidata dalla capitana Tathiana Garbin è prima nel ranking delle nazioni di fronte troverà le asiatiche trascinate da Qinwen Zheng, campionessa olimpica a Parigi 2024 e principale punto di riferimento di una formazione che conterà, sul sostegno del pubblico di casa e su Shuai Zhang, Xiyu Wang, Hanyu Guo e la doppista Xinyu Jiang.

La capitana

Garbin ha evidenziato il valore della formazione avversaria ma anche la fiducia nelle qualità del gruppo azzurro. «Conosciamo le potenzialità delle nostre avversarie, affrontare le ragazze cinesi in casa loro sarà durissima», spiega. «Hanno giocatrici di grandi qualità e anche in doppio possono dire la loro. Qinwen è una campionessa straordinaria, è molto carismatica, è potente e può giocar bene su ogni superficie». L'approccio per l'Italia è uno soltanto: «Concentrarsi solo su di noi, su quello che possiamo fare e ciò che possiamo controllare. Questa settimana ci siamo allenate bene, le ragazze ogni giorno dimostrano un attaccamento incredibile alla maglia azzurra Sono arrivate qui con tanta voglia di far bene e con un enorme senso di responsabilità verso la propria nazione». Le eventuali semifinali sono in programma domani e dopo, la finale si giocherà domenica, sempre alle 11 italiane.

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