Per l’Italdonne terzo successo 

Lodz. Terza vittoria su tre partite per l’Italia femminile del volley nel torneo di qualificazione olimpica in Polonia. Le azzurre hanno sconfitto 3-1 la Thailandia (25-19, 21-25, 25-22, 25-18) e sono al comando della classifica del proprio girone a punteggio pieno con Usa e Germania in attesa delle decisive sfide in programma all’Atlas Arena fino al 24 settembre. Oggi alle 11,30 la sfida alla Colombia. Le ragazze guidate dal ct Mazzanti avevano già sconfitto Corea del Sud e Slovenia. Gran partita di Antropova, autrice di 34 punti.

L’Italia si è subito portata avanti nel primo set mentre nel secondo parziale la Thailandia ha difeso meglio e creato non pochi problemi alla nostra Nazionale, tanto da chiudere sul 25-21. Combattuto il terzo set, con le azzurre davanti ma raggiunte e scavalcate prima di rimontare grazie soprattutto ad Antropova, decisiva per chiudere sul 25-22 tra tante difficoltà. Nel quarto set l’Italia ha tenuto botta facendo passare il gioco d’attacco quasi interamente da Antropova e chiudendo il match senza patemi sul 25-18.

Dopo la Colombia oggi, ci sarà il rush finale contro Usa (22 settembre alle 20,45), Germania (23 settembre alle 20,45) e Polonia (24 settembre alle 20,45).

RIPRODUZIONE RISERVATA