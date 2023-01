Per l’Isola cambia tutto,  ora serve un nuovo piano 

Un’azione propositiva che in questa fase deve essere giocata ai massimi livelli istituzionali e politici, non certo gestita dalle seconde e terze linee della Regione, ben sapendo che sul tavolo nazionale dell’energia deve essere posto con forza il ritardo cinquantennale della Sardegna e soprattutto l’esigenza di superare questo gap infrastrutturale storico traguardando soluzioni che proiettino l’Isola nel futuro. Ci sono da annientare due grandi misfatti. Il primo è legato agli interessi speculativi che nel passato hanno bloccato il progetto del Galsi. Il secondo, quello più recente, che ha visto prevalere negli ultimi governi la stoltezza di chi, incapace di traguardare il presente e il futuro, si è ostinato a negare alla Sardegna sia la dorsale del gas, da predisporre tecnologicamente già in chiave idrogeno, sia un vero piano energetico che evitasse la devastante invasione eolica dell’Isola.

Per questo motivo il giorno dopo l’accordo di Algeri tra il governo italiano e quello algerino serve quella che gli “sherpa”, gli uomini dietro le quinte degli affari esteri, chiamano road map , ovvero la mappa esatta degli obiettivi e dei tempi. Un “contratto” internazionale, scandito da un annuncio tanto clamoroso quanto ancora indefinito, ha bisogno di gambe forti e teste illuminate. In questa direzione la Sardegna può decidere se stare a guardare, come è stato sino ad ora, oppure svolgere un ruolo rilevante per incalzare, promuovere e soprattutto riaffermare il ruolo da protagonista che la Regione si era ritagliato nella costituzione della società Galsi. In quegli anni, era il 2002, la Regione ottenne, in una serrata trattativa, una quota azionaria del 13 per cento, quanto necessario per partecipare alle scelte strategiche, ma soprattutto decidere il da farsi in casa propria.

Dopo vent’anni persi, ora i tempi sono stretti. La storia energetica dell’Isola, mai come questa volta, si intreccia con quella dell’Europa, con la fretta della guerra che avanza e del gas che manca. La congiuntura internazionale impone scelte nette e chiare, nel contempo contingenti e strategiche, capaci di coniugare le emergenze dei giorni nostri e la visione strategica del futuro. Passaggi non semplici, ma che nel caso della Sardegna sintetizzano e anticipano l’orizzonte energetico. Da Isola isolata a “centro” mediterraneo della strategia europea il passo è stato fulmineo. La rinascita del Galsi, il metanodotto di connessione tra l’Algeria, la Sardegna e l’Europa, è un passo strategico decisivo che, ora, può essere giocato con il tempismo di chi non si sveglia presto, ma al momento giusto.

Ora la road map

Il ruolo della Regione

Stoltezza di ieri e di oggi

C’è chi, ancor oggi, si limita a valutare il Galsi come infrastruttura per il trasporto del solo metano, che già sarebbe importante per affrontare il presente, senza distruggere imprese, famiglie e attività produttive, ignorando che quell’opera sarà congegnata per trasportare il “carburante” del futuro, ovvero l’idrogeno, prodotto dalle energie rinnovabili. C’è nel panorama politico sardo chi ancora non distingue l’idrogeno, tra verde e grigio. Il primo, quello verde, viene prodotto esclusivamente dalle energie rinnovabili, sole e vento, quello grigio attraverso l’utilizzo di fossili. È fin troppo chiaro che si sta parlando di “idrogeno verde”, prodotto solo da energie rinnovabili.

Autodeterminazione

In questa direzione qualcuno ha parlato di nuova dipendenza dall’Algeria. L’utilità del Galsi per la Sardegna, in realtà, è duplice: infrastrutturale e decisiva per la futura autodeterminazione energetica. La dorsale gas-idrogeno, alla pari della connessione stradale, per esempio la Carlo Felice che collega il nord e il sud dell’Isola, o della condotta dell’acqua che connette il centro della Sardegna con il sud, il Tirso con il Flumendosa, è fondamentale per mettere ogni territorio dell’Isola sullo stesso piano, dando alla Regione un vantaggio economico proprio perché l’opera non dovranno pagarla i sardi. Il secondo vantaggio sarebbe legato al fatto che la Sardegna potrà produrre il proprio idrogeno, attraverso le proprie energie rinnovabili, sole e vento, gestiti magari dalla stessa Regione, utilizzando quella dorsale per distribuirlo nell’intero territorio sardo.

Tempi strettissimi

I tempi, come detto, sono strettissimi: da una parte l’inasprirsi del conflitto tra Russia e Ucraina con un’evidente escalation, e dall’altra l’esigenza di anticipare lo scacchiere energetico europeo. In questo caso per la Sardegna si tratta di una vera e propria urgenza-emergenza, proprio perché il cambio di passo dell’accordo algerino azzera il nefasto Decreto Energia di Draghi, ma lascia indefinito il nuovo assetto energetico dell’Isola.

Ultimatum giudiziario

La data del 23 febbraio, giorno in cui ci sarà l’udienza di merito al Consiglio di Stato sul ricorso della Regione contro l’atto del governo Draghi-Cingolani, è un primo importante appuntamento, politico e giudiziario. È evidente che il Governo potrebbe far decadere il decreto per intervenuta cessazione di interesse, visto il nuovo corso algerino, ma per farlo deve adottare un provvedimento “ motu proprio ” che azzeri la situazione e ridisegni, insieme alla Regione, lo scenario futuro. Snam, Terna e gli altri soggetti coinvolti nel decreto energia, stante l’accordo di Algeri, non potranno portare avanti nemmeno uno di quei progetti: non ha senso investire sui rigassificatori galleggianti di Porto Torres e Portovesme, sarebbe denaro sprecato realizzare il cavo-guinzaglio progettato da Terna, per collegare la Sardegna con la Sicilia e la Campania, con l’obiettivo di scippare all’Isola vento e sole.

Rischio in mezzo al guado

L’approccio che prevede la reintroduzione del Galsi nel sistema energetico sardo dovrà essere, dunque, concreto e senza ulteriori ritardi, visto che le scadenze e gli ultimatum sullo scacchiere geo-politico non possono consentire passi falsi. Per la Sardegna c’è il rischio di restare in mezzo al guado se i tempi dovessero rivelarsi troppo lunghi per concretizzare il nuovo percorso. Ad incalzare l’Italia c’è da una parte l’Algeria e dall’altra l’Europa, nella fattispecie la Germania che ha già raggiunto un’intesa con il governo magrebino per approvvigionarsi subito di gas e poi di idrogeno.

Il silenzio dell’Eni

L’Eni, che sull’annuncio dei due capi di Stato, Giorgia Meloni e Abdelmadjid Tebboune, non ha proferito una sola parola, né in un senso né nell’altro, non è certamente entusiasta di come sono andate le cose, ma certamente, come è sua indole, cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nuova infrastruttura, sia nella fase realizzativa che gestionale. La concezione multi-energetica della nuova condotta, la connessione trasporterà metano, idrogeno, ammoniaca e energia elettrica, impone da una parte l’individuazione rapida delle soluzioni tecnologiche per la combinazione dei diversi livelli di trasporto, e dall’altra non esclude che sia definita una nuova compagine societaria rispetto a quella del 2002. In questo caso l’Eni potrebbe essere decisivo non solo sul piano realizzativo, ma anche su quello societario, così come, del resto, si è già posizionato nello scacchiere algerino sottoscrivendo, nelle scorse settimane, un accordo con le società di gestione dei metanodotti dell’Algeria.

Obbligo: fare in fretta

Il rischio è solo uno: il governo algerino davanti a ritardi o ostacoli potrebbe decidere di percorrere altre strade per arrivare, comunque, in Europa. Fare in fretta, in questo caso, per la Sardegna è un obbligo, visti i precedenti.

