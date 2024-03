Per l’Inter un flop che fa male «Ma ora testa al campionato» 

Il trauma-Champions si fa sentire in casa Inter, l’inattesa eliminazione dagli ottavi per mano di un Atletico Madrid inferiore tecnicamente rischia di lasciare strascichi in casa nerazzurra. Dopo la finale dell’anno scorso era opinione comune che solo ManCity e Real Madrid fossero superiori ai futuri campioni d’Italia. Invece.

Così il tecnico Simone Inzaghi, sul banco degli imputati per scelte ritenute da più parti non adeguate (sostituzioni che hanno modificato l’equilibrio della squadra, poco coraggio nella fase finale della gara in quel momento sull’1-1, la scelta dei rigoristi), cerca subito di parere il colpo. «La squadra non è abituata a perdere, avevamo la qualificazione in mano dopo il gol di Dimarco e la sconfitta deve bruciare», ha detto per poi aggiungere: «Ora dobbiamo raggiungere un obiettivo molto ma molto importante in campionato». Cioè il titolo della seconda stella, il 20esimo scudetto. «C’è delusione ma non si molla un centimetro. Abbiamo sbagliato il secondo tempo, nei supplementari avevamo in mano la partita. I ragazzi devono essere orgogliosi del percorso Champions». Parole che trovano d’accordo il difensore Bastoni, secondo cui «oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia. Abbiamo un lavoro da terminare». A cominciare da domenica sera, quando si giocherà a San Sito il posticio contro il Napoli.

Intanto l’eliminazione delle tre italiane dalla coppa più importante rischia di complicare il cammino verso la conquista del quinto posto per una squadra tricolore nella Champions a 36 squadre del 2024/25, che assegna due caselle extra ai due Paesi col ranking per nazioni più alto in questa stagione. Al momento l’Italia è in testa con 16,571 punti davanti a Germania (15,928), Inghilterra (15), Francia (14,416) e Spagna (14,187). L’Italia ha ancora quattro club in corsa nelle coppe come tedeschi e iberici, mentre i transalpini ne hanno tre e i britannici ben sei. Quindi deve sperare di confermare il margine sull’Inghilterra, o di non essere scavalcata dalla Germania. le possibilità sono buone: dipende tutto da Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina.

