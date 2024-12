Per l’Inter emergenza in difesa contro il Como 

Milano. Sarà un’Inter in emergenza quella che si presenterà in campo oggi per l’ultima sfida casalinga del 2024 contro il Como. Un’emergenza che riguarda la difesa, considerando che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe arrivare alla gara con i soli Bisseck e Bastoni a disposizione tra i difensori, a causa del lungo stop di Pavard e Acerbi e dei più recenti problemi fisici per De Vrij e Darmian, alle prese entrambi con un dolore al ginocchio. «Valuteremo insieme allo staff medico se sono recuperabili - ha spiegato Inzaghi – abbiamo qualche speranza, magari chiederemo un sacrificio a loro ma in questo momento abbiamo solo quattro difensori. Se non dovessero recuperare, valuteremo chi farà il centrale». Se venisse confermata l’assenza di entrambi, da centrale dovrebbe agire Bastoni, con Bisseck sulla destra e Carlos Augusto adattato da braccetto sulla sinistra, mentre a centrocampo potrebbe recuperare Barella. Un problema che si aggiunge quindi ad una sfida che per Inzaghi era già complessa. «

Anche la Fiorentina torna a tuffarsi in campionato dopo aver conquistato, pareggiando giovedì in casa del Vitoria Guimaraes, la qualificazione per gli ottavi di Conference League. I viola ospitano l’Udinese in una gara che avrà un tifoso speciale: Edoardo Bove. Il centrocampista sarà per la prima volta al Franchi dopo il malore che lo ha colpito, mettendo in pericolo la sua vita, lo scorso 1 dicembre al minuto 17 della gara contro l’Inter. Bove è stato ricoverato 12 giorni all’ospedale di Careggi dove gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. La sua presenza allo stadio, confermata dalla società, che rappresenterà un momento di forte commozione per tutto il pubblico.

