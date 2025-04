Per l’Inter di Barella c’è il Cagliari 

Valigie chiuse con dentro la vittoria contro il Bayern, l'Inter è ripartita da Monaco guardando già avanti. Dopo il successo contro i bavaresi nell'andata dei quarti di Champions, i nerazzurri hanno la testa però già proiettata verso il campionato.

Su tutti, non solo per la prova sontuosa di Monaco, c’è Nicolò Barella, straordinario leader e su tutte le giocate più importanti nel match di Champions. Per lui, un amarcord particolare con il Cagliari, la squadra della sua città, proprio sabato a tre giorni dal trionfo dei giovani rossoblù all’Arena Brera in Coppa Italia, ieri pomeriggio, al quale non è voluto mancare.

Nel calendario compresso e complesso, gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo sabato alle 18, quando a San Siro arriverà un Cagliari alla ricerca di punti salvezza. Per Lautaro e compagni ci sarà da mettersi alle spalle non solo la vittoria ma anche la stanchezza, seppur quest'ultimo aspetto sarà complicato da dimenticare.

Dopo il pareggio dello scorso weekend contro il Parma, però, l'Inter non può permettersi altri passi falsi nel testa a testa scudetto con il Napoli. Anche perché il calendario sembra sorridere ora ai partenopei di Antonio Conte, considerando pure i tanti minuti in più disputati dai nerazzurri. Toccherà a Inzaghi cercare di gestire le forze, ma in tal senso non aiuta la situazione legata agli infortuni, che a Monaco hanno tolto dai disponibili anche Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro, che al rientro dalla Germania ha svolto lavoro personalizzato e dovrebbe tornare in gruppo tra domani e venerdì, potrebbe tuttavia essere risparmiato sabato contro i rossoblù in modo da averlo al meglio contro il Bayern. Tra chi potrebbe recuperare c'è anche Mehdi Taremi, migliorato negli ultimi giorni e che ha qualche chance per tornare già con il Cagliari o al più tardi anche lui in Champions nel ritorno dei quarti.

Sold out col Cagliari

Sono diversi i nomi di chi potrebbe così avere una maglia da titolare sabato a San Siro (che intanto va verso il soldout), da Stefan De Vrij a Marko Arnautovic passando per Nicola Zalewski e Krjstian Asllani. Tra chi potrebbe riposare c'è anche capitan Lautaro Martinez, grande protagonista dell'impresa all'Allianz Arena, “caduta” dopo quattro anni e 22 partite in Europa. I numeri certificano la grande stagione dell'argentino, visto che quello in Germania è stato il suo settimo gol in questa Champions League, come Samuel Eto'o nel 2010/11 (che chiuse a 8). Inoltre, sono 22 i gol con l'Inter nelle grandi competizioni europee, alla pari di Roberto Boninsegna mentre solo Alessandro Altobelli ha realizzato più reti in nerazzurro in queste competizioni (35).

