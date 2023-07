Per l’Inter c’è Samardzic 

Il Milan aspetta Musah, la Roma stringe per Scamacca, l’Inter punta Balogun e sta per chiudere per Samardzic. Però nel vortice di trattative, attaccanti in testa, i colpi del giorno li piazza l’Atalanta acquistando il giovane e promettente centravanti maliano El Bilal Tourè: 22 anni, maliano nato in Costa d'Avorio, può giocare centrale ed esterno, fa della velocità la sua arma migliore e arriva dall’Almeria per 27 milioni di euro, uno in più di quanto pagato per il cartellino di Zapata, finora l’acquisto più oneroso degli orobici. Tutto possibile dopo la cessione del danese Hojlund al Manchester United: gli inglesi ieri hanno accettato le richieste atalantine pagando 64 milioni di sterline di 8 di bonus (84 milioni di euro).

Napoli e Roma

Nella ricerca del difensore centrale il Napoli valuta anche Sutalo, 23 anni, croato, prodotto del vivaio della Dinamo Zagabria. In attesa si definisca l’affaire Mbappé, che darebbe il via a un domino delle punte, sono sempre gli attaccanti al centro del mercato: il West Ham cerca un centravanti ed è vicino a dare in prestito Scamacca alla Roma.

I nerazzurri

Per rifarsi della delusione Lukaku, l’Inter in tournée in Asia (martedì l’amichevole col Psg) punta l’americano Balogun ma guarda anche al centrocampo e stringe con l’Udinese per Samardizc: il centrocampista tedesco è rimasto in panchina nel test contro l’Union Berlino, la chiusura per 25 milioni più il giovane nerazzurro Fabbian è vicina alla chiusura. Un ex nerazzurro, D’Ambrosio, da svincolato sta per firmare per il Genoa. Il Milan sta per definire un altro acquisto: è Musah, centrocampista centrale del Valencia, per una cifra vicina ai 20 milioni.

In Arabia

Nelle novità del calciomercato, da settimane merita una capitolo a parte l’Arabia: dopo l’ufficializzazione di Mahrez all’Al Ahli per 35 milioni, si sta per chiudere il passaggio di Manè all’Al Nassr: il senegalese del Bayern Monaco è in trattativa e dunque al momento ai margini della squadra.

«I club arabi hanno cambiato il mercato, ed è solo l’inizio», ha avvertito di recente Pep Guardiola, tecnico del ManCity campione d’Europa, salutando il suo ex giocatore Mahrez.

