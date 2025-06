Per l’Inter ai quarti suggestione Inzaghi 

I brasiliani del Fluminense lunedì sera, magari l’Al-Hilal dell’ex allenatore Simone Inzaghi nei quarti. L’Inter al Mondiale per club può riflettere su un’ipotesi suggestiva per quanto poco probabile, perché la squadra del vecchio condottiero nerazzurro nella prima sfida a eliminazione diretta (nella notte tra lunedì e martedì) avrà davanti il Manchester City di Guardiola reduce dal 5-2 inflitto alla Juventus; ma l’idea di incrociare gli scarpini con chi l’ha abbandonata all’improvviso non dispiace. Prima, certo, vanno affrontati e possibilmente eliminati i rivali di Rio de Janeiro, match in programma alle 21 a Charlotte, e non sarà poi così semplice per la formazione di Chivu.

Anche a Inzaghi la suggestione di trovare nuovamente i suoi ex ragazzi non può non fare effetto. La squadra saudita su cui siede in panchina ha colto il primo successo nella competizione battendo 2-0 i messicani del Pachuca e ha già un gioco chiaro, aggressivo sulle fasce. La difesa è solida, un solo gol subito col Real Madrid, e il club sta cercando di prendere anche il milanista Hernandez e pure Osimhen. Intanto c’è il City e poi, chissà, la “sua” Inter.

La Juve viceversa dopo la batosta con i Citizens scenderà in campo da seconda del girone contro il Madrid vincitore del gruppo dell’Al Hilal. Si gioca alle 21 a Miami e il tecnico Tudor deve far dimenticare subito ai giocatori il pesante ko, che sembra poter togliere alla squadra. «Prendiamo questa botta, riposiamo e andiamo avanti», la filosofia del tecnico, convinto che quello di Orlando sia soltanto un inciampo. «Abbiamo giocato contro la squadra migliore del mondo, questa sconfitta non ridimensiona niente». Martedì sera all’Hard Rock Stadium di Miami ci vorrà ben altra prestazione per centrare i quarti.

