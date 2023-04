Per l’Ilva pari nel finale  

Pomezia (4-3-3) : D’Adamo; Lahrach, Sossai, Gagliardini, Pizzuto (26’ st Gasbarra); Lo Pinto (44’ st Mezzina), Rocchi, Rizzitelli; Nanni (21’ st Cabellud), Massella (29’ st Teti), Barbarossa (1’ st Cardinali). In panchina Pinna,Rucci,Carta. Allenatore Ferrazzoli.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Sordini; Cavaiola,De Carlo,Di Pietro,Gentile(16’ st Ferlicca);Lobrano(16’ st Sidoti), Mastromarino, Ansini (16’ st Chiappetta); Cacheiro, Altolaguirre, Aiana (23’ st Galvanio). In panchina Mejri, Lena, Roszak, Bazile, Escobar. Allenatore Gardini.

Ilva 1

Pomezia 1

Arbitro : Di Nosse di Nocera Inferiore.

Reti : nel primo tempo 18’ Nanni nella ripresa 43’ Di Pietro.

Note : ammoniti Mastromarino, Chiappetta, Galvanio, Pizzuto, Sossai, Gagliardini, Teti. Recupero 2 pt 5 st.

La Maddalena. Finisce in parità la sfida dello Zichina fra maddalenini e laziali, una rete per parte in una gara combattuta sino all’ultimo istante, condizionata dal forte vento. I primi squilli sono degli ospiti, che si rendono pericolosi con Massella che imp egna Sordini con un destro potente. P poco dopo arriva il vantaggio del Pomezia, Nanni pesca il jolly con un sinistro che si infila nell’angolino basso . Il vantaggio porta i locali a reagire, Aiana tenta delle conclusioni su calcio piazzato, ma D’Adamo si fa trovare pronto, si va quindi all’intervallo sullo 0-1.

La ripresa

I ragazzi di Gardini spingono maggiormente, il più vivo è Cavaiola che va vicino alla rete in due occasioni ma è poco preciso. Nel finale, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Cacheiro, è Di Pietro il più lesto ad anticipare tutti e ad impattare di testa per il gol del pareggio, che fa esplodere di gioia i tifosi. I maddalenini tentano il tutto per tutto, ma il risultato rimane inchiodato sull’1-1.

