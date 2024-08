Per l’Ilva obiettivo salvezza 

La Maddalena. Si corre e si suda dal 23 luglio. Carlo Cotroneo, romano, allenatore confermato alla guida dell’Ilvamaddalena, conosce bene la Serie D e sa che la nuova stagione sarà durissima e i punti peseranno sin dalla prima di campionato. Gli isolani in Eccellenza sono rimasti una sola stagione dopo la retrocessione del 2023: hanno dominato il campionato e conquistato subito la quarta categoria persa malamente l’anno prima. E adesso vogliono stabilizzarsi.

La società ha confermato il tecnico e poi ha portato avanti una campagna acquisti che ha rafforzato tutti i reparti. Domenica a Olbia l’esordio in Coppa Italia, primo importante test. La squadra si allena e Cotroneo non le dà tregua: vuole subito giocatori in forma e pronti a fare risultato. Tra i nuovi arrivati c’è Federico Bonu, centrocampista di grande spessore tecnico ed esperienza proveniente dalla Cos. In campo farà coppia con Diego Di Pietro (un passato in C). Sono arrivati anche Valentin Alvarez, attaccante argentino, Garcia Martinoli, Mario Cappa e Federico Dominguez. Faranno parte della rosa assieme a Maitini, Kivobo, Tappariello, Mundula, Flavio Francia e ai giovani Tamponi, Scarpita, Oriano, Dossena, Maina. Ma sono possibili ancora nuovi innesti.«Ci attende un campionato difficile», il commento del tecnico, «l’obiettivo è far punti da subito. Sui campi laziali e campani si deve sempre dare il massimo: vogliamo salvarci senza soffrire. E magari fare anche di più. Vedremo. Sarà dura, ma non solo per noi. Tra l’altro portiamo sulle spalle una maglia gloriosa: l’Ilva ha un passato storico fatto di campionati di Serie D e C. E ha tifosi straordinari, pronti a farci coraggio».

