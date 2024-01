Per l’Ilva mezza promozione in tasca 

ferrini 0

Ilvamaddalena 0

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Anedda, Carboni, Boi, Mudu; Aresu, Usai, Alexandre; Serrau; Murgia (41’ st Porru), Figos. In panchina Murtas, Manca, Carta, Putzolu, Mele, Cogoni, Sedda, Corona. Allenatore Pinna.

Ilvamaddalena (3-4-2-1) : Ruzittu; Kiwobo, Madero, Di Pietro; Munúa, Lobrano, Serra, Piriottu; Coschiera (36’ st Demarchi), Bazile; F. Maitini (41’ st Touray). In panchina Sordini, Scarpitta, Veca, Loddo, Rosito, Popescu. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Burattini di Roma 1.

Note : ammoniti Bonu, Madero (il 23 dicembre), Munúa, Piriottu.

Non si sblocca il recupero del big match Ferrini-Ilva: finisce 0-0 l’ultima partita del girone di andata in Eccellenza tra terza e prima in classifica. La gara è ricominciata dal 34’, momento nel quale era stata sospesa il 23 dicembre a causa del forte vento. Nei 56’ di ieri hanno giocato meglio i padroni di casa, ma la sfida - ricca di contrasti - è finita senza gol. I maddalenini restano al comando da imbattuti a +7 sulla coppia formata dal Tempio e, ora, proprio dalla Ferrini.

La partita

Nei cagliaritani non recupera capitan Bonu, infortunatosi dodici giorni fa; negli ospiti non può giocare il rientrante bomber Tapparello perché tesserato dopo il 23 dicembre. Si riprende dagli ultimi 11’ del primo tempo e a provarci è la Ferrini: al 39’ punizione di Usai, Ruzittu smanaccia sulla destra dove Boi prova il tap-in ma il portiere si oppone nuovamente. Prima dell’intervallo (più corto del solito) conclusione di Usai murata da Kiwobo. Nella ripresa ancora i padroni di casa a dettare il gioco, con il destro di Aresu a lato al 1’. L’Ilva si affida spesso alle progressioni del possente Bazile, che all’8’ serve Coschiera il cui sinistro è ben parato da Manis. All’ora di gioco angolo di Usai e Figos non arriva di un soffio sulla palla. Dopo 5’ stesso schema su punizione e il centravanti di testa in tuffo manda alto nella migliore occasione del match. Ancora la Ferrini al 30’ da calcio piazzato: corner con scambio e cross di Usai per la girata sul fondo di Boi. L’Ilva si rivede al 40’: Facundo Maitini recupera palla ai 25 metri e di destro conclude a lato di poco. Nel finale punizione con sponda di Figos respinta, subentra Alexandre che serve Porru (appena entrato) sul cui destro si oppone di testa Madero quasi sulla linea.

Il commento

«È stato strano giocare così: di solito dopo 10’ uno prende ritmo, invece abbiamo avuto l’intervallo», la valutazione del centrocampista della Ferrini Alberto Usai sulla ripresa: «Nel secondo tempo abbiamo tenuto un ritmo alto contro una squadra fisica e forte: i sette punti di differenza non si sono notati, vederli uscire contenti per un pari per noi è motivo d’orgoglio». Dello stesso avviso l’allenatore dell’Ilva, Carlo Cotroneo: «Abbiamo parlato di queste difficoltà sin da quando la partita è stata sospesa. Non so se sia stato giusto recuperarla subito, però ci è stato detto che bisognava farlo prima dell’inizio del girone di ritorno. Ce la siamo giocata ma è stata una brutta gara. Il risultato è giusto».

