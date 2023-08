Per l’ex cinema Roma lavori per un milione di euro 

Vanno avanti a Sinnai i lavori di bonifica nell’ex Cinema Roma, acquistato diversi anni fa dal Comune e che ora sarà recuperato con lavori da un milione di euro arrivato attraverso il Pnrr. Le risorse sono state chieste e ottenute dall’amministrazione comunale per la realizzazione della fabbrica della creatività e di un laboratorio delle arti.

Si va insomma dopo tanto tempo verso il recupero totale dello storico Cinema che fu di Giulio Mereu, imprenditore locale che portò il grande schermo in paese, gestendo con la moglie anche un altro locale cinematografico nella via Ninasuni, “su cinema becciu”, chiuso da oltre sessant’anni.

In questa prima opera di bonifica dell’antico fabbricato sono stati anche recuperati l’antico portone del vecchio Municipio (provvisoriamente custodito nel vicino ex cinema) e diverse attrezzature legate alla proiezione dei film. Appena ultimata la bonifica (costo: 100mila euro), si potrà procedere al recupero del fabbricato, i cui lavori sono stati appaltati le scorse settimane e che come detto prevedono una spesa di un milione di euro. In programma, la riqualificazione della struttura e la realizzazione di un grande spazio espositivo a doppia altezza. Uno spazio contenitore pensato per ospitare manifestazioni, attività formative e creative. Prevista anche la sala bar.

L'attenzione sarà riposta anche sulla facciata con ampie finestrature, col ripristino viene ripristinata della balconata e della terrazza. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA