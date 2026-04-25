Per l’Esperia un ko indolore La testa è già ai playoff 

Stella Ebk 84

Esperia 65



Stella Ebk Roma: Forconi 14, F. Boniciolli 10, Quarone 5, Fanti 13, Mendieta, Melvin, Santucci 3, Ntsourou 10, Doumbia 10, Lumena 7, Rubinetti 10, Ancellotti 2. Allenatore M. Boniciolli.

Confelici Carni: Porcu, Cabriolu, Giordano 8, Potì 12, Frattoni 15, Thiam 9, Picciau 10, Locci 11, Pili. Allenatore F. Manca.

Parziali: 15-13; 33-36; 59-53.



Una sconfitta che non fa male. Nell’ultimo turno della regular season di B Interregionale, l’Esperia cade sul campo della corazzata Stella Ebk per 84-65. Il -19 finale, però, suona ingeneroso per quanto visto in campo: i rossoblù sono rimasti in partita per oltre tre quarti al cospetto di una delle formazioni più attrezzate della categoria, nonostante un reparto lunghi ridotto ai minimi termini (Morgillo e Nicola Manca non al meglio e preservati in vista dei playoff).

Le indicazioni positive, in ogni caso, non sono mancate: dagli uno contro uno ubriacanti di Frattoni (autore anche di una clamorosa tripla da 25 metri allo scadere del terzo quarto) alla solidità di Potì, passando per i progressi di Giordano.

La Confelici si avvicina così ai playoff nonostante il pesante ko con buone sensazioni: al momento, nel primo turno, l’avversaria più probabile è la Virtus Ragusa, ma la definizione degli accoppiamenti arriverà soltanto questa sera. Il via è in programma già nel prossimo weekend.

La cronaca

Partenza complicata per l’Esperia, che impiega oltre tre minuti per sbloccarsi e incassa subito un break di 11-2 da parte di una Stella Ebk incisiva nel pitturato. Con il passare dei minuti, però, i rossoblù trovano ritmo e risalgono grazie a un parziale ispirato da Frattoni, che permette di ricucire immediatamente lo strappo. La gara si assesta su un sostanziale equilibrio, con i padroni di casa avanti di misura al primo intervallo (15-13).

Nel secondo quarto l’Esperia continua a rispondere colpo su colpo, riuscendo a restare in scia nonostante il gap sotto canestro.

Positivo anche l’impatto di Potì dalla panchina, mentre qualche soluzione a zona aiuta a contenere le difficoltà a rimbalzo. I cagliaritani trovano buone soluzioni offensive e mettono per la prima volta la testa avanti con una tripla di Giordano, chiudendo poi il primo tempo sul +3 (33-36).

Al rientro in campo la partita resta aperta e piacevole, con continui botta e risposta. La Stella Ebk prova a cambiare ritmo con una fiammata di Fanti, riportandosi avanti, e allunga poi con Doumbia e Boniciolli fino al +7.

L’Esperia resta comunque in partita e si tiene a contatto anche grazie a una giocata spettacolare di Frattoni, che segna il -6 da distanza siderale allo scadere del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo, però, i padroni di casa trovano l’allungo decisivo.

Le triple di Rubinetti e Forconi spingono la Stella Ebk in doppia cifra di vantaggio e indirizzano definitivamente la gara. L’Esperia prova a restare agganciata, ma paga l’esiguità delle rotazioni e negli ultimi minuti è costretta a cedere ma senza drammi.



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