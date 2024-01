per l’Esperia pesante battuta d’arresto 

Esperia 76

Valdiceppo B. 89

Esperia Cagliari : Cabriolu 7, Mercenaro 3, Kucan 7, Floridia 9, Potì 19, Villani 1, Thiam 12, Locci 2, Tocco, Corsi, Sanna 16. Allenatore Manca

Valdiceppo Basket : Rimsa 16, Bindocci, Bischetti 16, Speziali 3, Buscaroli 5, Meschini 17, Casuscelli 5, Facciolà 3, Berardi 2, Rath 22. Allenatore Filippetti

Arbitri : Zara di Oristano e Gravini di Sassari

Parziali : 15-21; 31-42; 49-70



L’Esperia si sveglia troppo tardi. Nulla da fare per i granata, che a Monte Mixi, contro Valdiceppo, incappano nella terza sconfitta consecutiva in Serie B Interregionale (89-76 il finale).

Dopo una gara trascorsa a rincorrere gli umbri (capaci di toccare anche il +21 nel terzo quarto), gli uomini di Manca si sono prodotti in una rimonta a perdifiato nell’ultimo quarto che, però, non si è rivelata sufficiente a scongiurare l’ottavo ko stagionale.

Le motivazioni

Percentuali non esaltanti, sofferenza a rimbalzo e una prestazione sopra le righe degli avversari, chirurgici nell’approfittare di ogni sbavatura e capaci di ribaltare anche la differenza canestri: questi, in sintesi, gli ingredienti che hanno determinato la battuta d’arresto dei cagliaritani, che vedono così allontanarsi il quarto posto, ultimo utile per accedere alla Poule Gold dei playoff.

La gara

Senza Picciau, la squadra granata tiene inizialmente il ritmo, poi subisce l’accelerazione dei rivali, capaci di toccare il +11 già in avvio di secondo quarto con una fiammata di Rath.

Gli uomini di Filippetti prendono il controllo dei tabelloni e bucano la retina con costanza dall’arco, portandosi alla pausa lunga con l’inerzia in mano (42-31).

Nel terzo periodo la frattura diventa ancor più ampia (60-40) e gli ospiti sembrano aver archiviato la pratica. L’Esperia, però, non demorde: Manca ordina la difesa a zona e i suoi sfoderano un moto d’orgoglio che la porta a dimezzare lo svantaggio. Ma un paio di fischi arbitrali controversi tolgono fiato al tentativo di recupero e consegnano a Valdiceppo un successo comunque meritato.



