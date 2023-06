Per l’Esperia oggi incontro col sindaco Truzzu in municipio 

Appuntamento in Comune per l’Esperia. Questo pomeriggio, alle 17.30, la formazione di coach Federico Manca verrà ricevuta nell’aula consiliare di Palazzo Bacaredda dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dal presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco.

I due amministratori, presenti a Monte Mixi durante la vittoriosa gara contro la San Paolo Ostiense che ha spalancato le porte della Serie B Interregionale, omaggeranno la società esperina per l’importante traguardo conseguito nell’ultima annata.

Per lo scudetto

Intanto stasera potrebbe essere assegnato lo scudetto maschile. Alla Segafredo Arena (20.30), la Virtus Bologna deve battere l’EA7 Armani Milano che conduce per 3-2 la serie al meglio delle sette partite.



