Per l’Esperia oggi c’è la Smit 

Scatta oggi (alle 17) il cammino dell’Esperia nella fase a orologio della C Gold. A Monte Mixi arriva la Smit Roma, penultima con 5 successi in 18 gare. «Non lasciamoci ingannare dalla classifica», avverte l’esterno Fabio Villani, «se non affrontate con la giusta concentrazione, partite come questa possono riservare delle brutte sorprese».

Il torneo cadetto si ferma per le Final Eight di Coppa Italia. Non qualificate, Cus Cagliari e Techfind Selargius ne approfittano per rifiatare.

Caccia alla nona vittoria consecutiva per la Dinamo Women, di scena domani alle 18 in casa del Geas nel 21esimo turno della Serie A1 Femminile di basket.

Serie A2 Femminile

Serie C Gold

C Silver

Tre le sfide in programma oggi in C Silver: il clou è a Quartu (alle 19), dove la Ferrini capolista riceve il Sant’Orsola terzo. In contemporanea c’è Elmas-Uri, mentre alle 21 l’Olimpia se la vede col Cus Sassari. Domani (18,30) si chiude con Antonianum-Calasetta.



