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Serie B interregionale.
30 marzo 2026 alle 01:09

Per l’Esperia ancora fatale l’ultimo quarto  Cade ad Angri e frena nella corsa al 5° posto 

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Angri 79

Esperia 73
Pall. Angri: Triassi 11, Morano ne, Zuansabal 5, Lalic 5, Granata 7, Peluso, Martinez 23, Montella ne, Bonanni 15, Stendardo, Milojevic 13, De Prisco ne. Allenatore Chiavazzo.
Confelici Carni Cagliari: N. Manca 11, Cabriolu 1, Giordano 9, Potì 17, Frattoni 13, Thiam 8, Locci, Pili, Morgillo 14. Allenatore F. Manca.
Parziali: 17-14; 43-30; 56-56.


Il veleno è nella coda. Dopo il blackout dell’ultimo quarto contro Avellino, l’Esperia ci ricasca: un break negativo di 16-4 nel finale vanifica una grande rimonta e costa la sconfitta nello scontro playoff di Angri. Una battuta d’arresto che conferma le difficoltà dei rossoblù contro le squadre di alta classifica e che costringe a rallentare la corsa verso il quinto posto. Un’altra giornata complicata al tiro da tre (solo 22%), con il leader tecnico Giordano ancora lontano dai suoi standard realizzativi (0/6 dall’arco).

La cronaca
L’avvio è tutto in salita per l’Esperia: Angri trova subito buona fluidità offensiva e piazza un primo break di 8-2. I cagliaritani rompono il ghiaccio e si presentano sul -3 alla prima sirena, ma poi le cose si complicano ancora: i campani mantengono il buon feeling con il canestro e accelerano il passo, i canestri di Martinez valgono il +13 che manda le squadre al riposo.
Al rientro il gap aumenta, ma la reazione esperina è decisa: Morgillo e Frattoni suonano la carica, Giordano e Potì seguono a ruota e la partita si riapre. La rimonta si compie sul finire del terzo quarto, con la tripla di Nicola Manca che consente di impattare a quota 56. Angri arranca, mentre l’Esperia dà la sensazione di averne di più: Frattoni manda a segno una conclusione dall’arco che regala il +6 e sembra poter mettere le cose in discesa.
Negli ultimi cinque minuti, però, la luce si spegne. Angri piazza un parziale di 12-0 che decide l’incontro, mentre i cagliaritani devono rassegnarsi alla seconda sconfitta consecutiva. Dopo Pasqua il riscatto passerà dal derby con Sennori, reduce dal colpo salvezza con l’Antoniana.

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