Per l’Esperia alle 17 l’esame del Palestrina  

Cancellato il tabù trasferta grazie al largo successo ottenuto sabato scorso sul campo di Frosinone, l’Esperia va alla ricerca di un altro “colpaccio” interno nel campionato di C Gold. Questo pomeriggio (ore 17) i granata ricevono la visita di Palestrina, terza forza del torneo con 20 punti. Quattro in più rispetto al quintetto di Manca, deciso a guadagnare quanto più terreno possibile in vista della seconda fase del torneo.

Il capitano Stefano Chessa analizza i temi del match: «Affrontiamo la partita casalinga più difficile del campionato», spiega, «Palestrina vanta il miglior attacco del girone ed è reduce da 5 vittorie in fila. Noi però non partiamo battuti: vogliamo riuscire nell’impresa per consolidare quanto di buono fatto fin qui».

C Silver

Si giocano tutte oggi alle 18 le sfide valide per l’ultimo turno della regular season. Conquistata la vetta solitaria, la Ferrini vuole evitare inciampi in casa del Cus Sassari, mentre il Sant’Orsola è impegnato nell’ostica trasferta di Calasetta. A Ploaghe si affrontano le formazioni più giovani del campionato: Torres e Olimpia Cagliari. Punti salvezza in palio a Uri tra Buk e Antonianum.

