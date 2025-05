Per le World Series prima volta ad Alghero 

Una cosa è certa: i migliori triatleti del mondo, che sabato gareggeranno nella tappa italiana delle World Championship Series, non troveranno nuvole freddo e pioggia come nella gara di Yokohama. Alghero attende il circus del triathlon mondiale con sole e temperature quasi estive per questa prima volta che, nelle intenzioni della Fitri, servirà a capire quanto può essere ambiziosa l’Italia in futuro. Il sogno proibito è ospitare il gran finale delle Wtcs.

La tappa italiana

Intanto c’è questo nuovo appuntamento che conferma la Sardegna al centro della geografia del triathlon internazionale e che formalmente inizia domani con la conferenza stampa alle 12 a Porta Terra. Venerdì le prove del percorso (alle 10.30 quello in bici di 4,5 km in centro lungo il mare, alle 11.45 il nuoto davanti a San Giovanni), sabato alle 11.30 (donne) e alle 15.45 (uomini) le due gare.

I protagonisti

Le start list sono di livello assoluto e non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta del massimo appuntamento mondiale. Tra gli uomini, Matthew Hauser, Tyler Mislawchuk, Lèo Bergere, Vasco Vilaca Miguel Hidalgo. Tra gli azzurri c’è Nicola Azzano, campione europeo Sprint nel 2024. Cassandre Beaugrand e Beth Potter (oro e bronzo a Parigi) spiccano tra le donne assieme e Jeanne Lehair, prima nella recente prova in Giappone, e alle azzurre Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane. ( c.a.m. )

