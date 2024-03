Per le Women prima vittoria dell’anno 

dinamo sassari 62

sanga milano 68

Banco di Sardegna SS : Raca 18, Carangelo 15, Toffolo 4, Crudo 4, Kaczmarczyk 5, Hollingshed 18, Joens 15, Spiga ne, Zoncu ne, Fara ne, Togliani 3. All. Restivo.

Repower S. Milano : Toffali 4, Guarneri 2, Beretta 5, Vintsilaiou 9, Penz 5, Turmel 2, Bonomi 2, Urbaniak 22, Tulonen 11, Madonna 6. All. Pinotti

Arbitri : Moretti, Praticò, Bettini

Parziali : 25-15; 42-39; 63-52.

Sassari. Eccola la tanto attesa prima vittoria del 2024. La Dinamo Women la ottiene con grande sicurezza contro Milano (82-68) davanti al pubblico del PalaSerradimigni. La squadra sassarese può così iniziare la rincorsa ai playoff scudetto. Gara in discesa già nel primo quarto grazie a un’ottima difesa e alla mano calda dall’arco: 5/9 da tre punti. Milano ha usato bene il pivot Urbaniak per avvicinarsi a un solo canestro di distanza ma nella terza frazione le entrate di Carangelo il gioco di Raca palle a canestro contro avversarie più basse sono diventate un fattore decisivo: 48-41 al 23’. Lanciata la fuga la Dinamo Women non ha più tentennato. ( g.m. )

