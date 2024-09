Per le Women domani l’esordio con Campobasso 

Sassari. Caricata dall’ingresso nell’Eurocup femminile, la Dinamo Woman cerca si sorprendere la quotata Campobasso domani a Genova (inizio ore 18,15) nell’Opening Day che mette a confronto in un’unica sede tutte le squadre della A1 femminile. O meglio, quasi tutte perché il campionato ha solo 11 contendenti e quindi riposerà il San Martino di Lupari.

Il capitano Debora Carangelo presenta così il match: «Campobasso è un’avversaria tosta, che gioca aggressiva. Begic è appena rientrata e non vediamo l’ora che possa giocare tutta la partita. Intanto c’è Diallo, molto brava a scaricare sulle tiratrici. Il tipo di gioco quest’anno è più simile a quello di due stagioni fa che non a quello dell’anno scorso». Tutto da gustare il duello dei pivot tra Diallo e Kunaiyi, quasi sempre in doppia doppia l’anno scorso.

L’anno scorso le molisane sono arrivate quarte e sono uscite dalle semifinali scudetto dopo la sconfitta con Venezia, che si è laureata campione d’Italia. Sassari invece ha “bucato” i playoff e vuole rifarsi. «Ma siamo anche l’unica squadra italiana che è sempre riuscita a qualificarsi per le coppe europee. Lo facciamo da quattro anni», ha ricordato il tecnico Antonello Restivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA