Per le strade di Caniga 130mila euro 

Un progetto da 130mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Caniga. Lo comunica Carlo Sardara, assessore comunale alle Infrastrutture e Mobilità, negando tra l’altro, come riferito di recente dal consigliere regionale Antonio Piu e suo predecessore nell’incarico, il lascito di 30mila euro dalla precedente amministrazione proprio per lavori sulla viabilità della borgata. Di certo vi è invece, riferisce Sardara, un finanziamento ministeriale del 2022, a cui contribuirà il Comune, per la manutenzione di via Caniga, che partirà all’altezza del distributore e si estenderà fino allo svincolo di ingresso all’abitato, vicino al cavalcaferrovia. Al momento si procede con l’adeguamento progettuale per poter proseguire con l’affidamento dei lavori che, secondo le previsioni, dovrebbero cominciare entro l’estate. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA