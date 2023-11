«Per le società sportive 30mila euro» 

Le società e le associazioni sportive oristanesi hanno tempo fino al 20 dicembre per presentare domanda al Comune per i contributi per l'attività svolta nel 2022 o nella stagione sportiva 2022/2023. «Il Comune – precisa il sindaco, Massimiliano Sanna - mette a disposizione 30mila euro per il sostegno e la promozione dell'attività sportiva ordinaria delle associazioni sportive dilettantistiche».

«La concessione del contributo – prosegue l’assessore allo sport Antonio Franceschi – è subordinata alla presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta, i risultati sportivi conseguiti nell’annualità o stagione di riferimento con particolare riguardo alle attività del settore giovanile, l’indicazione del numero degli atleti iscritti che hanno svolto attività in via continuativa e, specificazione del numero degli atleti del settore giovanile».

Possono presentare domanda le società e associazioni sportive con sede a Oristano, iscritte all'albo comunale e al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche Coni, che abbiano svolto attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l’anno. Tra gli altri requisiti anche la presenza di allenatori e istruttori con curriculum adeguato alla finalità della società. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente all'ufficio Sport (0783/791311-791480). ( m. g. )

